Huszonéves fiatalok ölhették meg a 86 éves nénit (videó)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság - a police. hu-n keresztül - tájékoztatása szerint a gyanúsítottak április 11-ét megelőzően egy 86 éves idős asszonyt nyéstai otthonában olyan súlyosan bántalmaztak, hogy a néni belehalt sérüléseibe. Ezt követően a támadók átkutatták az ingatlant, majd onnan készpénzt és egyéb tárgyakat tulajdonítottak el.