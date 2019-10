Csapdával várja Szekó József utódját a mohácsi fidesz

Ifi Ferenc egy önkormányzati ülésen sokallt be: nem akar több átláthatatlan pályázatot, amire nyertesként is ráfizet a város.

Óvodafelújítási projekt miatt szakadt el a cérna Ifi Ferenc keszthelyi önkormányzati képviselőnél. Ifi egy testületi ülésen beszélt arról, hogy a város hiába nyert pályázati forrást a munkára, ha 60 millióval kellene kiegészíteniük a beruházási büdzsét– és azt is elmondta, hogy nagyon nem tetszik neki a pályáztatás módja. A monológról készített videót a keszthelyi ellenzék, vagyis a KÉVE egyesület tette közzé Facebook-oldalán.

Ifi: volt, aki azt sem tudta, hogy pályázott

„Hat jelentkező volt, az egyik ügyvezetőjét felhívtam, aki állítólag nem nyújtott be pályázatot, és azt mondta, hogy ők nem is tudtak erről a pályázatról. Itt a pályáztatás valamiképpen nincsen rendben!” - háborgott Ifi, aki az ügyben fel is hívott valakit – azt nem árulta el, hogy kit – és neki is jelezte nemtetszését. A fideszes képviselő szerint Keszthely az elmúlt 1-2 évben 100 milliós nagyságrendben költött az ilyen elnyert pályázatok kiegészítésére, miközben ezeket a pénzeket célzott városfejlesztésre, például körforgalom építésére is lehetett volna fordítani.

Ifi felelősöket nem nevezett meg, de azt hangsúlyozta, hogy

nem érti, a város miért ragaszkodik a VeszprémBerhez, amikor a cég „ilyen szerencsétlenül tud pályázatokat kiírni”.

A ragaszkodást nem magyarázza meg, de talán némileg érthetőbbé teszi a Veszprémber tulajdonosi háttere: a vállalkozásban ugyanis igazgatósági tag Garancsi Mária, az Orbán Viktort magánrepülőjén reptető nagyvállalkozó, Garancsi István testvére.

Kell, mert ide a gyermekeink járnak

Bár a videóból ez nem derül ki, találtunk egy jegyzőkönyvet , ami alapján eset még augusztus közepén történt; a képviselő testületi ülésen Életfa Óvoda Kísérlet utcai tagóvodájának átalakításáról és bővítéséről volt szó, amire két éve 200 millió forintot nyert el a város a Széchenyi 2020 uniós pályázaton, a munkával pedig külső szakértőként a Veszprémber Zrt.-t bízták meg. A forrás eredetileg száz százalékos támogatást jelentett volna , ám a városnak most mégis további 60 milliót kellene hozzátoldania a videóban elmondottak alapján.

Ifi kirohanását hallva Ruzsics Ferenc polgármester védelmébe vette az óvodafelújítási és bővítési projektet, mondván, „ide a gyermekeik járnak”, azt pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy az ajánlatfeltételre felkért vállalkozások ne kapták volna meg a felhívást. A többletköltségeket Ruzsics azzal indokolta, hogy „ez a beruházás régen indult el”, bár 2017-ben nyerték el az uniós forrást, és országosan tavaly szeptemberben jelentek meg róla az első hírek. Az ülésen hiába érvelt a közbeszerzési rendszer átláthatatlanságával Kovács Viktória képviselő is – aki

azt is felrótta, hogy nem helyi vállalkozásokat bíznak meg, hanem „egy budapesti székhelyszolgáltatónál bejegyzett kft.-nak adják oda most már a harmadik pályázatukat”

– a képviselő-testület végül 9 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodással döntött a beruházáshoz kiválasztott cégről. Az óvodát a jelenlegi állás szerint az Investmondi-System Kft. építheti majd, amit valóban egy fővárosi céghely-szolgáltatónál jegyeztek be. A szavazás során Kovács Viktória nemmel voksolt, az eljárás miatt háborgó Ifi Ferenc pedig tartózkodott.