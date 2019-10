Meghúzták a kínai sárkány bajszát, rögtön be is tiltották a South Parkot

A South Park című animációs sorozat görbe tükröt állított azoknak, akik feladják elveiket a milliárdos piacért. Be is tiltották őket.

Kínában egyszerűen betiltották és eltüntették az internetről a South Parkot, miután az amerikai animációs sorozat legutóbbi részében a kínai kommunista rendszer vált a gúnyolódás céltáblájává. A provokatív és polgárpukkasztó stílusáról ismert 18-as karikás animációs sorozat új epizódjának főszereplője ezúttal a marihuánafarmot működtető Randy Marsh, aki kitalálja, hogy az óriási kínai piacra is berobban árujával. Már a repülőn rá kell azonban döbbennie, hogy ötletével koránt sincs egyedül, a befektetők sorban állnak a kínaiak pénzéért. Kínában aztán nem várt meglepetések fogadják: a droggal letartóztatják, munkatáborba küldik, ahol rettenetes körülmények között sokkolóval kínozzák, és fel kell olvasnia, hogy „A Kommunista Párt büszke tagja vagyok. A Párt sokkal fontosabb, mint az egyén.” A rácsok mögött még két politikai fogollyal, Micimackóval és Malackával is találkozik, utalásként arra, hogy Kínában betiltották A. A. Milne népszerű meséit, miután az internetezők a pufók Micimackóhoz kezdték hasonlítani Hszi Csin-ping kínai elnököt. Közben a történet másik szálában a South Park-i gyerekek metálzenekarának is azzal kell szembesülnie, ha a pénzért és sikerért ki akarják szolgálni a kínai piac kényes igényeit, vállalhatatlanul fel kell adniuk önmagukat a cenzúrának. Az epizód megjelenése után kisvártatva a South Park eltűnt a szigorúan kontrollált kínai internetről. Nem csupán a sorozat részeit nem lehet megtekinteni, de a keresések is legfeljebb régi találatokat hoznak fel. Aligha lepte meg a válasz az animáció készítőit, Tray Parker és Matt Stone ironikus hangvételű közleményt adott ki, melyben azt írták: „Akárcsak az NBA, mi is befogadjuk a kínai cenzorokat az otthonainkba és szívünkbe. Mi is jobban szeretjük a pénzt, mint a szabadságot és demokráciát. Hszi egyáltalán nem is hasonlít Micimackóra...” A szerzőpáros „bocsánatkérésében” egy minap kirobbant botrányra célzott, melyben a Houston Rockets kosárlabdacsapat általános igazgatója, Daryl Morey egy Twitter-üzenetben a hongkongi tüntetők támogatására buzdított. Válaszul Peking közölte, hogy nem közvetíti többet az NBA-csapat mérkőzéseit, több kínai szponzor is azonnal megszakította támogatását, de még a kínai kosárlabda szövetség is felfüggesztette az együttműködést. Utóbbinak az elnöke egyébként éppen az annak idején Houston Rocketsben pattogtató Jao Ming. Az elúszó dollármilliók láttán a csapat nem győzött bocsánatot kérni, a bejegyzést törölték, Morey kínos magyarázkodásba kezdett. „Elnézést kérünk. Imádjuk Kínát” - igyekezett hűteni a kedélyeket a Rockets legnagyobb szupersztárja, James Harden is. Hogy a káposzta is megmaradjon és a kecske is jól lakjon, az NBA vezetője, Adam Silver elhatárolódott ugyan Morey kijelentésétől, de megvédte a szólásszabadsághoz való jogot. Ezzel azonban csak újra kihúzta a gyufát a kínaiaknál, akik közölték, ezek után nem közvetítik az NBA előszezonját, és felülvizsgálnak minden együttműködést. Ha nem sikerül rendezni a vitát, a több százmillió néző és dollármilliárdok kiesése nyilván érzékenyen érintené az amerikai kosárlabda ligát.

James Harden

Peking árgus szemmel figyel minden hasonló diplomáciai hibát. Idén már például több nemzetközi divatmárka is bocsánatkérésre kényszerült, miután termékeiken önálló országként tüntették fel Hongkongot, Makaót és Tajvant. De ma már Hollywoodban is bevett szokás, hogy Kínához alkalmazkodva forgatják le filmjeiket, vagy külön verziót készítenek a népes kínai piacra.