Az eső oltotta el a bolíviai erdőtüzeket

Távolról sem biztos, hogy a nagyobbik német kormánypárt, a CDU jelenlegi elnöke ülhet majd Angela Merkel távozása után a szövetségi kancellári székbe.

A kereszténydemokraták tavaly decemberben megválasztott elnökének képességeiben nem csak saját párttársai kezdenek komolyan kételkedni, a közvélemény szívébe sem sikerült belopnia magát. Az Insa ügynökség felmérése lesújtó képet mutat. A megkérdezettek majdnem kétharmada, 63 százalék nyilatkozott úgy, hogy a kereszténydemokraták első emberét nem találja alkalmasnak a szövetségi kormány vezetésére. Az uniópártok, a CDU és a CSU szavazói is kétkedéssel szemlélik Saar-vidék egykori miniszterelnökének eddigi ténykedését. 56 százalékuk nyilatkozott úgy: nem tartják elég rátermettnek arra, hogy a kancellári székbe üljön. Ezzel szemben mindössze minden ötödik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy meglátása szerint Kramp-Karrenbauer igenis jó kancellár lenne. Hasonló eredményt hozott a Spiegel múlt pénteken közzétett felmérése. Igaz, ebben árnyalatnyival jobban szerepelt, mert 29 százalék nyilatkozott pozitívan róla. A visszaesés azonban egyértelmű, tavaly decemberben, nem sokkal megválasztását követően még minden második megkérdezett vélekedett így. Ami különösen drámai hír Kramp-Karrenbauer számára, hogy az öt lehetséges trónkövetelőből az ő megítélése a legrosszabb. Ám összességében nem áll jól az esetleges kancellárjelöltjek szénája, mert egyikük megítélése sem pozitív. Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnökről, Markus Söder bajor kormányfőről, a CSU elnökéről, Olaf Scholz szociáldemokrata szövetségi pénzügyminiszterről és a Zöldeket irányító Robert Habeckről van szó. Annegret Kramp-Karrenbauer megválasztása után még nagy népszerűségnek örvendett, ám a kezdeti lelkesedést hamar kijózanodás követte. Sokan elsősorban azt kifogásolták, hogy túl jó viszonyra törekszik a kereszténydemokraták jobbszárnyával. Angela Merkellel is hűvösebbé vált a viszonya, de hogy fenntartsák a látszatot, megkapta a hadügyi tárcát. Előző hétvégén fontos találkozót tartottak Berlinben Kramp-Karrenbauer és helyettesei részvételével, amelyen a CDU novemberi kongresszusát készítették elő. A kancellárt nem hívták meg a megbeszélésekre mondván, ő már csak a szövetségi kormányért felel. Nincs ebben semmi különös, Angela Merkel 2018-ban döntött úgy, hogy a pártban már nem kíván szerepet vállalni. Ugyanakkor az utóbbi napokban ismét híre ment annak, hogy a két politikus közötti viszony nem felhőtlen. A CDU elnöke eredetileg azt javasolta, hogy Merkel gépével utazzon New Yorkba, az ENSZ közgyűlésére, a kancellár azonban nemet mondott erre, arra kérte a hadügyminisztert, saját géppel menjen az Egyesült Államokba. Múlt hétvégén Kramp-Karrenbauer a Bild napilap hasábjain cáfolta, hogy emiatt bármiféle feszültség lenne a kancellár és közte. Mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung írta, a helyettes kormányszóvivő, Ulrike Demmer kommentárjából az derül ki, hogy a kancellári hivatalban meglehetősen rossz néven vették a hadügyminisztertől, hogy „stoppal” akart New Yorkba menni, mert mindkét politikus más és más céllal ment az Amerikába, ezért „hasonló professzionalizmussal” kell megszervezni az utat, ami virágnyelven szólva azt jelenti: a kancellár nem volt megelégedve azzal, ahogyan Kramp-Karrenbauer előkészítette az utat. Nemcsak a közvélemény, a befolyásos kereszténydemokrata tagszervezetek, az észak-rajna-vesztfáliai, a baden-württembergi, vagy a hesseni kezdenek tamáskodni Kramp-Karrenbauer rátermettsége kapcsán. Különösen azóta rendült meg benne a bizalom, hogy elvállalta a hadügyi tárca irányítását, miközben korábban éppen azt hangoztatta, hogy a pártelnöki tisztség egy embert kíván. A CDU elnöke számára különösen kellemetlen lehet, hogy Hessenben is megrendült a belé vetett bizalom, pedig a tartományi CDU politikusai kezdettől fogva támogatták őt. Feltűnő, hogy Volker Bouffier hesseni miniszterelnök, aki korábban Kramp-Karrenbauer nagy híve volt, mennyire visszafogottá vált AKK megítélését illetően. Hessenben ezért mind többen gondolják úgy, hogy a kancellári tisztségre mégis alkalmasabb lenne Friedrich Merz, aki a tavalyi pártelnök választáson csak hajszállal maradt le Kramp-Karrenbauer mögött. A CDU-nál sokan úgy vélik, Merz továbbra is készenlétben áll, s nem adta fel a lehetőségét annak, hogy Angela Merkel távozása után ő lesz a német szövetségi kormány feje.