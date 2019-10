Ellenőrzésre buzdítanak a kéményseprők

A Rákos-Hatvan vasútvonal 150 milliárdos felújításának osztrák győztesei a miniszterelnök felcsúti barátjához köthető társaságokat is kiválasztották alvállalkozónak.

A Rákos-Hatvan vasútvonalat 150 milliárd forintból újítják fel, a nyertes kivitelezőket tavaly márciusban jelentették be, és a 24.hu információi szerint úgyis pénzhez jut néhány Mészáros Lőrinchez köthető cég, hogy nem is indultak a közbeszerzésen. A lap szerint a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. az 52 kilométeres szakasz felújítását három részre osztotta föl, a három részen pedig összesen öt osztrák gyökerű cég végezheti el a munkákat: a Strabag Vasútépítő Kft., a Belfry PE Kft., a Swietelsky Vasúttechnika Kft., a Thales Austria GmbH és a Thales Rail Signalling Solutions Kft. És akkor itt jön a varázslat: a Belfry és a Swietelsky bevonta alvállalkozónakMészáros R-Kord nevű cégének bejáratott alvállalkozóját, a Termini-Rail Kft.-t;pedig utóbbi magyar leányvállalataira,DS Vasút Kft.-re és Vasútgép Kft.-re is bízott alvállalkozói munkát. A Strabag külön is érdekes: a vasútfelújítási közbeszerzésen a Strabag által elnyert szakaszra ugyanis a Swietelsky is pályázott, de vesztett (egy másikat azonban megnyert), most pedig az történik, hogy az érintett szakaszon vesztes Swietelsky magyar leányvállalatai a nyertes Strabag alvállalkozóiként végezik el a munkát. Kakukktojás: a 24.hu ír egy Crystal 91 nevű kft.-ről is, ami szintén alvállalkozóként csatlakozott atöbbségi tulajdonosai nem Mészáros Lőrinchez, hanem Rogán Antalhoz vannak bekötve.