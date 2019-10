Hazaárulók

Amióta a Fidesz rákapott a keresztényezésre – voltak ennek jelei már 1998 és 2002 között is, magas fordulatra azonban csak 2015-ben kapcsolt, amikor a menekültekkel szembeni embertelenséget kellett megideologizálni –, azóta mondogatja egyre több vallásos ember, hogy ezt nem kellene. Ez veszélyes: ha egy eredendően antihumánus és amorális rezsim az egyházak hallgatólagos vagy aktív támogatásával bérbe veszi a keresztény jelzőt, akkor félő, hogy nemcsak a hatalom csúcsaira viszi magával, hanem az erkölcsi megsemmisülésbe is. A kalandor vállalkozásnak eddig a Fidesszel együtt a katolikus és a protestáns felekezetek is jobbára az előnyeit élvezték: hitelesítő pecsétet nyomtak a keresztény kormányzásnak nevezett sajátos hatalomgyakorlásra, cserébe tarthatták a markukat. Most viszont eljött a számadás ideje.

Orbán Viktor viszonyát az erkölcshöz (és persze a valláshoz is) pontosan mutatja a Borkai-epizód: egy hete, a Fidesz frakcióülésén nemcsak a botránykezelés elvárt módját ismertette („Szavak nélkül is tudjuk, hogy egy vérből valók vagyunk. A bajtársiasság a legfontosabb dolog. Politikai pártként és szövetségesekként is ezen fordul meg a sorsunk. A bajtársiasság azt jelenti, hogy akkor is lojális vagyok hozzád, amikor te tévedsz, s akkor is számíthatok rád, amikor én tévedtem.”), hanem azt is, hogy az egyházakon is be fogja vasalni a szolidaritást. Nincs rá más magyarázat, hogy akkor, amikor minden bizonnyal tudott már a győri polgármestert lebuktató felvételekről, a kommunikációs irány meghatározása mellett miért tartotta szükségesnek, hogy a keresztény államról is kifejtse a nézeteit. „Létrehoztunk egy új és valódi, mármint a valóságban is kipróbált és működő államelméleti modellt. (…) Jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket.” Értsd: „Fizettünk annyit a névhasználatért, hogy bármit is művelünk, azt kereszténynek nevezhessük.”

Én – magyar állampolgárként és hívőként – azt gondolom, hogy ez tévedés. Téved Orbán is, ha így gondolja, és végzetesen félreértik a szerepüket az egyházak is, ha ebbe belemennek. Szerintem vagy Borkai Zsolt politikai karrierje fog véget érni napokon belül, vagy a kormány lesz kénytelen lemondani arról, hogy „keresztény szabadságként” definiálja a rendszerét. Ha ugyanis Borkait bevédik, akkor ezentúl hangos röhögés fogja fogadni - még a sajátjaik között, sőt alighanem a templomokban is – az ön- és hatalomfényező keresztényezést. (Tartok tőle, hogy egy ideig akkor is, ha nem védik be, de ez legyen az ő problémájuk.) Mert gondoljunk bármit a kereszténységről: ha abba – nemcsak Orbán Viktor és köre, hanem a keresztény egyházak szerint is - kényelmesen belefér, hogy az uralkodó elit az emberektől ellopott pénzből feslett nők és kokaincsíkok élvezete közben orgiázik a tengeren, akkor…

Mit is mond erről az Írás? „Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül.”