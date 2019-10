Szeszélyes üzem

Ha vasárnap győz a Borkai, akkor én Győrbe költözöm, mert ha vasárnap győz a Borkai, az annak a bizonyítéka lesz, hogy Győrben csupa laza partiarc lakik. Ott a helyem köztük, s lehetőleg a polgármester közelében. Hátha sikerülne megcsípni a városházán egy sajtós állást. Korábban azt hallottam helyi újságíróktól, hogy a Borkai a magánéletben nem is olyan hülye fideszes, mint a többi hülye fideszes, s mióta ennek vizuális bizonyítékát is adta, nekem ez az ember egyre szimpatikusabb. Nem értem az ellenzéki hörgést és a kormánypárti fejcsóválást. Végre egy fideszes, aki fényes nappal hátulról beteszi, és mámoros önfeledtséggel mutatja meg országnak-világnak, hogy maximum hány centi lehet az a híres Orbán Viktor-féle keresztény szabadság. Hát ennyi. Ha teljes pompájában feláll a rendszer, akkor pont elfér egy vállalkozó kedvű nőben.

Mondom, ha győz a Borkai, és vele az új világnézet, akkor én Győrbe költözöm, mert Pest, úgy látszik, ahhoz képest semmi. Itt sajnos még nincs keresztény szabadság, de reméljük, hogy lassan itt is megmerevedik a rezsim, és végre jó idők jönnek a hozzánk hasonlóan kiéhezett és megszomjazott arcokra. E tekintetben a becsületes kispolgár kinézetű Tarlóstól nem sokat várok, még kevesebbet ettől a mosolygós képű Karácsonytól, szóval a leghelyesebb az lenne, ha egy Borkai-féle nagyágyú kerülne a főváros élére. Istenem, micsoda szexhajók üzemelnének a a Dunán! Nem beszélve a bulinegyed új szolgáltatásairól, ahol végre a hülye fideszesek is nyíltan belevethetnék magukat az éjszakába, hogy ne kelljen ezeknek a szerencsétleneknek folyton külföldre szökni, hogy bulizhassanak. Ebben a tekintetben a KDNP-től sokat várok, mert ebben a Borkait is támogató törpepártban, lám csak, bőven képesek megtelni a véredények, és annak mindig az a vége, hogy a KDNP-nek illiberális merevedése lesz és feláll. Nekem ez tetszik. Emlékezzünk csak arra a másik, ugyancsak a konzervatív KDNP által támogatott polgármesterre, Füzesabony egykori első emberére, aki a saját sofőrje tisztességben megőszült, idős édesanyját döntötte ágyba, s még fel is vette rejtett kamerával, hogy egy rátermett politikus milyen ravasz trükkökkel képes megkeresni a döbbent választópolgár kegyeit annak bugyijában. A parti vége az lett, hogy a füzesabonyi polgármesternek föl kellett állni a tisztségéből, de nem csodálkoznék rajta, ha kiderülne, hogy a Borkai a neves előd szexvideójából sajátította el a politizálás alapvető fogásait. Végül is Füzesabony nincs is messze Győrtől – mármint magánrepülővel.

Ha vasárnap győz a Borkai, javaslom föleleveníteni Kósa Lajos volt debreceni polgármester azon bolondos ötletét, hogy a minisztériumok közül néhány költözzék vidékre. Ebből a javaslatból sajnos semmi sem valósult meg, de október 13-a után napirendre kellene venni az ügyet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága éppen jó helyen lenne Győrben. Ideje, hogy a Borkai és köre erre a szexi tárcára is rátegye a kezét. Lehetőleg hátulról.