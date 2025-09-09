A külügyminiszter azt is kifejtette, miért nem vagyunk képesek elszakadni az orosz gáztól.
A fizikát nem, de az Orbán-kormány oroszpárti propagandáját átírhatja a szükség.
A multinacionális vállalat londoni rendezvényén akarták megrohamozni a színpadot, a vezetőket biztonsági őröknek kellett megvédeniük.
A jóváhagyás feltétele, hogy a Mol csoport elad a szlovén vállalat birtokában levő töltőállomásokból 39-et a Shell csoport számára.
A döntően hatósági áron tankoló magánautósok a multi 193 hazai kútjából immár 19-re hiába térnek be üzemanyagért. A kis hazai töltőállomások zöme még a III. negyed évi állami támogatást sem kapta meg.
A Shellnek fáj az árstop, de marad.
Ben van Beurden szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök megmutatta, "jobb komolyan venni őt, amikor fenyegetőzik".
Nagy problémát jelent a kettős benzinár bevezetése.
A vállalat megfelezte, és 25 ezer forint értékben rögzítette a februárban már szűkített kiadható üzemanyag-mennyiséget.
Igaz, még csak a prémium, jellemzően gázolaj és még 10 fillér hibádzik. Úgy tűnik, itt egyelőre meg is áll az áremelkedés.
Az olajmultinak a holland bíróság első fokú döntése értelmében 2030-ra szinte felére kell csökkentenie helyi üvegházgáz-kibocsátását.
Literenként 6 forintért – cégek esetében nettó 4 forint 50 fillérért – tanúsítványt kapnak az ezt igénylő autósok arról, hogy a cég intézkedik a tankolt üzemanyag légszennyezésének semlegesítéséről.
Két hete napokig a benzinesek gázolajat, a dízelesek pedig benzint tankoltak a fővárosban a Shell Füredi úti telepén. A társaság következetesen kerüli alvállalkozója megnevezését, melynek gépkocsivezetője összecserélte a fuvarjegyen a két üzemanyagot.
Egy rosszul felvitt adat is elég volt ahhoz, hogy több mint 500 autóst érjen kár.
A dízelesek motorjai komoly károkat szenvedhetnek. Az olajcég a jogos kárigényeket megtéríti.
A nyári kánikula mindenkinek megterhelő, és egészségügyi panaszokat okozhat, de a szívbetegeknek és időseknek különösen oda kell figyelniük magukra. A magas hőmérséklet megnöveli a szívroham kockázatát. Rosszullét esetén a mielőbbi elsősegélynyújtás életet ment, ebben nyújthatnak nagy segítséget a Shell töltőállomásaira kihelyezett defibrillátor készülékek. Az autópálya menti töltőállomások felszerelése életmentő készülékkel a nyári melegben azért is fontos, mert az autósok számával az egészségügyi problémák kockázata is megnő az utakon- írja a cég közleményében.
Bár még jónéhány hivatal rá kell, hogy bólintson a tervezetre, a Shell társaság túljutott a legfontosabb akadályon: az Északi-sarkvidék közelében tervezett olajfúrásokat tegnap engedélyezte az amerikai kormányzat illetékes szerve.
A Shell olajvállalat összesen 70 millió euró kártérítést fizet 15 600 nigériai farmernek és halásznak az Afrika legnépesebb államában történt környezetszennyezések miatt. Ebben állapodott meg a cég a Niger-folyó deltájában élő közösségekkel – erősítette meg mindkét fél.
Hatalmas robbanás történt kedd késő éjjel a Shell olajkonszern legnagyobb európai vegyi üzemében. A tüzet több óra alatt, ma reggelre sikerült megfékeznie a tűzoltóknak. Összesen két alkalmazott szenvedett könnyebb sérüléseket. A baleset okait még vizsgálják.
Egy liter benzinnel 3300 kilométert tett meg vasárnap Rotterdamban egy francia diákcsapat által konstruált autó, és ezzel új rekord született a világ legjelentősebb energiahatékonysági versenyén a gépjárművek világában. Saját kategóriájában negyedik lett a győri egyetem csapata-írja a zoldtech.hu