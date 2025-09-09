A nyári hőségben megnő a hirtelen szívhalál kockázata

A nyári kánikula mindenkinek megterhelő, és egészségügyi panaszokat okozhat, de a szívbetegeknek és időseknek különösen oda kell figyelniük magukra. A magas hőmérséklet megnöveli a szívroham kockázatát. Rosszullét esetén a mielőbbi elsősegélynyújtás életet ment, ebben nyújthatnak nagy segítséget a Shell töltőállomásaira kihelyezett defibrillátor készülékek. Az autópálya menti töltőállomások felszerelése életmentő készülékkel a nyári melegben azért is fontos, mert az autósok számával az egészségügyi problémák kockázata is megnő az utakon- írja a cég közleményében.