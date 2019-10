Egy jelölt, egy esély Mohácson, nem lép vissza az egyedül maradt MSZP-s

Elképzelhető, hogy a mohácsi polgármester-választást hat hónap múlva időközi megméretés követi.

Mohácson csak egy polgármesterjelölt, a szocialista Csorbai Ferenc indul a vasárnapi választáson, s ő akár egyetlen szavazattal is nyerhet. Ismert, hogy a várost 1998 óta irányító Szekó József szeptember 25-én meghalt. A 65 esztendős férfit a pincéjében mustgáz ölte meg. Szekó biztos esélyesnek számított, hiszen a mérnök és pedagógus végzettségű politikus eredményesen irányította városát. Népszerűségét mutatta, hogy 2014-ben megszerezte a voksok 70 százalékát, az akkor is induló Csorbai 12 százalékig jutott. Mohácson eddig erős bázisa volt a kormánypártoknak, az öt évvel ezelőtti választáson az ő jelöltjeik a szavazatok 55-65 százalékával nyertek. A mohácsiak közül sokan úgy vélik, hogy Csorbai Ferencnek vissza kellene lépni a vasárnapi megméretéstől, mert, ha egyedül indulva győz, akkor az eredmény nem a mohácsiak akaratát tükrözi. Ha Csorbai visszalép, akkor időközi választást kellene kiírni, s a Fidesz-KDNP szövetség állíthatna új jelöltet. Csorbai Ferenc – pártjával egyetértésben – eldöntötte, hogy nem lép vissza. A posztját akkor nem foglalná el, ha kevesen szavaznának rá. Hogy mennyit érez kevésnek, azt – kérdésünkre válaszolva – nem árulta el. A 47 éves vállalkozó – akinek 25 alkalmazottat foglalkoztató, 250 milliós árbevételű cége ipari tisztítással foglalkozik – azzal érvel: előfordult már, hogy egy polgármesterjelölt a kampány végén meghalt, és ellenfele mégsem lépett vissza. Például a Mészáros Lőrinccel perben álló juhász, Váradi András 2014-ben indult Alcsútdoboz polgármesteri címéért, s miután a férfit a választás előtti éjszakán halálos baleset érte, fideszes ellenfele nem lépett vissza. (Tegyük hozzá, hogy ott a Fidesz jelöltjének azért le kellett győznie még egy független vetélytársat.) Csorbai az elmúlt öt évben tagja volt a mohácsi testületnek, és – ezt a fideszesek is elismerik – jól együtt tudott dolgozni Szekóval és frakciójával. A szocialista jelölt abban bízik, hogy az együttműködés ezután is jó lesz. De Csorbai Ferenc abban is bízik, hogy az ellenzék legyőzheti a kormánypártokat Mohácson. Ennek esélyét csökkenti, hogy az MSZP nem tudott megegyezni a DK-val és a Momentummal, s a két utóbbi párt közösen indul.

A Fidesz-KDNP mohácsi csapata fölényes győzelemre készül, s arra, hogy Csorbai jogosítványait – a törvény adta keretek között – megnyirbálják. Szekó akár 50 millió forintos kiadásokról dönthetett egyedül, és 150 milliós polgármesteri kerete volt, Csorbai a kezdetben nem dönthet önállóan egy forintról sem, emellett nem engedik, hogy a városba érkező befektetőkkel egyedül tárgyaljon. Pávkovics Gábor, a Fidesz mohácsi szervezetének elnöke szerint ez érthető, hiszen Csorbainak még bizonyítania kell. Szekó sem azonnal kapott nagyfokú döntési szabadságot, évek munkájával érdemelte ki azt. A fideszesek bizalmatlanságát táplálja, hogy Csorbai vissza nem lépését etikátlannak ítélik. A kormánypárti szavazók közül sokan arra készülnek, hogy gúnyos szöveget vagy ábrát rajzolnak Csorbai neve mellé a választási papíron. Ha a kormánypárti lesz a testület és a képviselők nem tudnak együtt dolgozni Csorbaival, akkor a fideszes városatyák kollektív lemondással új választást kényszerítenek ki Mohácson. A konfliktusos működés esetén Csorbai is lemondhat, s akkor csak időközi polgármester-választást kell kiírni, ám a szocialista jelölt azt mondta, hogy ő nem készül erre.