A jelenkor zenéje

A magyar és olasz művészekből álló Modern Musici Aquincum együttes nemsokára a BMC-ben lép közönség elé. Vezetőjüket Pierluigi Ruggierot kérdeztük.

Már javában zajlik a CAFe Budapest Fesztivál összművészeti eseménysorozata. A BMC-ben megrendezett koncertek sorában október 17-én hallhatja a közönség a Modern Musici Aquincum kamaraegyüttest. A társaság nevének megfelelően a jelenkor zenéjét és zeneszerzőit játssza előszeretettel. I Pensieri (Ötletek, eszmék) című programjukban a két nemzet kortárs alkotásai szólalnak meg. Az együttes spiritus rectorát telefonon értük el. „A budapesti Zeneakadémián tanultam, csellóművész és producer vagyok, most Olaszországban élek" – kezdi magyarul Pierluigi Ruggiero, de azután már angolul folytatjuk a beszélgetést az első olasszal, aki ösztöndíjat nyert a kétezres évek elején, hogy nálunk képezhesse magát.



Négy évet töltött Budapesten tanára először Onczay Csaba, később Mező László, majd Perényi Miklós volt. Sokat tanult tőlük, alapvetően ők határozzák meg, ahogyan játszik hangszerén, ahogyan érez, ahogyan gondolkodik a zenéről. Magába szívta kultúránkat, barátságokat kötött, együtt zenélt magyarokkal, nem csak a hangszertanulás technikai oldaláról szóltak azok az évek. Olyannyira nem, hogy nemrégiben együttest alakított magyar és olasz zenészekből. Mint Pierluigi mondja mindig is aktív volt szervezőként, menedzserként, és soha nem szűnt meg a kapcsolata Magyarországgal: játszott szólistaként a Miskolci Szimfonikusokkal, a Dohnányi Zenekarral, a Pannon Filharmonikusokkal, és vett fel lemezeket a Hungarotonnál. Nem csoda hát, hogy a szeretett Budapestet második otthonának tekinti, noha művészként sokfelé megfordul a világban.



A három éve alapított együttes pedig természetes, hogy magyar és olasz zeneszerzők műveit játssza, az egyik hegedűs ott a régi barát és kolléga, Bánfalvi Zoltán, a Pannon Filharmonikusok koncertmestere, az egyik klarinétos pedig Szűcs Péter, aki az egyik legjobb a kortárs zenében. Velük külföldön is sokat játszott, Argentínában, Brazíliában, Olaszországban. A mostani koncerten kortárs műveket játszanak élő olasz és magyar szerzőktől, a kivétel Frank Zappa, de az ő műve is egy olasz zeneszerző feldolgozásában lesz jelen, és hallható lesz egy angol szerző, Ken Steen műve is. A program egyébként változatos az elhangzó művek szempontjából, hiszen Nino Rota Triója is ott lesz, de elsősorban tiszteletadás Eötvös Péternek, aki az egyik legelismertebb zeneszerző a világon. Három műve hangzik el ezek közül a Natasha és a Joyce alapvetően jellemzik kompozíciós megoldásait, ezeket vetik össze a komponisták új nemzedékének műveivel. „Mert Eötvös olyan jelentőségű mester, akinek művei hatást gyakoroltak az egész világon a fiatalabb nemzedékre" – vallja Pierluigi Ruggiero, akinek kedvence a Natasha. Kiemeli emellett a programból Luciano Di Giandomenico La donna vestita di sole című szólócsellóra írt művét is, amelyet a szerző a leégett párizsi Notre Dame-nak ajánlott, és most világpremierként hangzik el.