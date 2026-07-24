A klasszikus zenei képzésből érkezett Jacob Szekely ma már a kortárs chamber jazz egyik legizgalmasabb csellistája.
Mint a Schindler listája, ez a történet is filmre kívánkozik. Főszereplője Hermann Pál, aki egy jómódú pesti zsidó család sarjaként 1902-ben született és csellójátékával már tizenévesen meghódította az európai koncerttermek közönségét.
Kertész Endre ötévesen kezdett csellózni a Vujicsics zeneiskolában, majd az Operaház első csellistájánál, Párkányi Tibornál folytatta. A pesti Zeneakadémiához túl nagy volt a haja, így „csak” a bécsibe vették fel. Megjárta Kínát, Izraelt, Európát és a Karib-tengert, a koncerttermektől az óceánjáróig játszott barokkot, punkot, kortárst és jazzt, kísért színházi és táncelőadásokat. A világlátott, sokoldalú művész most „pénzt szeretne keresni”, ehhez kért ötleteket a Facebookon, és több százat kapott is, de konkrét lehetőséget alig. Vajon milyen munkát találhat, aki nyughatatlan, kreatív, nyitott és kortalan személyiség, tud torokénekelni, dorombolni, flexatonozni, három nyelven beszél, vegán, 15 éve jógázik, nagyon gyorsan tud lépcsőn felfelé szaladni, csellóval a hátán biciklizni, és van egy nagyon kedves mentett kutyusa?
Korunk egyik legnagyszerűbb csellóművésze, a kétszeres Kossuth-díjas Perényi Miklós négy évtized múltán vette újra lemezre Johann Sebastian Bach szólószvitjeit.
A magyar és olasz művészekből álló Modern Musici Aquincum együttes nemsokára a BMC-ben lép közönség elé. Vezetőjüket Pierluigi Ruggierot kérdeztük.