Művész munkakeresőben – Mit csináljon a csellista, ha pénzt is akar látni?

Kertész Endre ötévesen kezdett csellózni a Vujicsics zeneiskolában, majd az Operaház első csellistájánál, Párkányi Tibornál folytatta. A pesti Zeneakadémiához túl nagy volt a haja, így „csak” a bécsibe vették fel. Megjárta Kínát, Izraelt, Európát és a Karib-tengert, a koncerttermektől az óceánjáróig játszott barokkot, punkot, kortárst és jazzt, kísért színházi és táncelőadásokat. A világlátott, sokoldalú művész most „pénzt szeretne keresni”, ehhez kért ötleteket a Facebookon, és több százat kapott is, de konkrét lehetőséget alig. Vajon milyen munkát találhat, aki nyughatatlan, kreatív, nyitott és kortalan személyiség, tud torokénekelni, dorombolni, flexatonozni, három nyelven beszél, vegán, 15 éve jógázik, nagyon gyorsan tud lépcsőn felfelé szaladni, csellóval a hátán biciklizni, és van egy nagyon kedves mentett kutyusa?