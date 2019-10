Javítja a robotok érzékelését a müncheni kutatók által fejlesztett bőr

A műbőrrel az emberméretű robot jobban érzékeli a környezetét és akár egy lábon is tud egyensúlyozni.

A robotoknak fejlesztett mesterséges bőr hatszögletű sejtekből áll, amelyek nagyjából akkorák, mint egy kéteurós érme - közölte a kifejlesztő Müncheni Műszaki Egyetem (TUM). A bőrt először a H-1 nevű, emberméretű roboton vetik be, amely 1260 sejttel és több mint 13 ezer szenzorral rendelkezik a felsőtestén, karján, lábán és még a talpán is. A műbor mikroprocesszorai érzékelik az érintést, gyorsulást, közeledést és hőmérsékletet. Az emberi bőr mintegy ötmillió receptort tartalmaz – mondta Gordon Cheng kutató.

A robotbőr fejlesztésének eddigi legnagyobb akadályát a adatfeldolgozási kapacitás korlátai jelentették. A rendszerek ugyanis már néhány száz szenzor adatától is telítődtek. Ennek a problémának a megoldására a müncheni kutatók a bőrsejteket nem folyamatosan figyelik, hanem egy úgynevezett eseményalapú rendszert használnak. Így az adatfeldolgozási rendszer terheltsége akár 90 százalékkal is csökkenhet. „Rendszerünket arra alakítottuk ki, hogy problémamentesen és gyorsan tudjon működni minden lehetséges robottípussal. Most azon dolgozunk, hogy még kisebb bőrsejteket tervezzünk, amelyeket a jövőben nagyobb mennyiségben tudunk előállítani” – fejtette ki Cheng.