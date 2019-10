A kellemes időben is fájhat a fej

Újabb front ugyan nem érkezik, a változékonyság, a széllel társult melegedés sokaknak okozhat humánmeteorológiai panaszokat.

A csütörtökön átvonult hidegfrontból többfelé esett az eső és a melegedés is megtorpant, de péntektől délire fordult az áramlás, és a megerősödő széllel egyre melegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe. A hétvégén szinte mindenhol 20-25 fokos maximumokat mérhetünk, esni sem fog, élvezhetjük az igazi vénasszonyok nyarát – írta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

A reggeli ködfoltok feloszlása után a frontmentes időben sok napsütésre számíthatunk. A hűvös, nyirkos hajnalokon a kopásos eredetű ízületi bántalmak felerősödhetnek, de ezek most napközben mérséklődnek. A kellemes időjárás a legtöbbünknek jól esik, de sokan vannak, akik nehezen viselik az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékleteket. A gyulladásos panaszok felerősödhetnek és fáradékonyak is lehetnek, romolhat a teljesítőképesség. A fáradtság a mindennapi tevékenységekben is hátráltathat, és sokszor még fejfájás is társul hozzá. A megerősödő szél az erre érzékenyeknél nyugtalanságot, ingerlékenységet, de koncentrációs zavart is kiválthat. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosulhat, mert a napokban alvászavarok is előfordulhatnak.