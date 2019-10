Foglalkozni fog Borkai ügyével a MOB

Vissza akarja venni Siófokot a Fidesz-KDNP, mely hatalmas pofont kapott öt éve az egykori rendőrkapitánytól, Lengyel Róberttől. A kampányban miniszterek és a teljes somogyi sajtó felsorakozott a kormánypárti jelölt mögött.

– A rendszerváltás idején el nem tudtam volna képzelni, hogy ilyen mélységekbe süllyedhet az ország, s pláne nem, hogy ilyen nívón zajlik majd egy önkormányzati kampány – jellemezte az elmúlt hetek siófoki mindennapjait Lengyel Róbert, a balatoni város polgármestere. Pedig neki aztán volt tapasztalata a mocskos kampányról, hiszen öt éve, amikor a voksok 62 százalékát begyűjtve legyőzte a települést két évtizede irányító fideszes Balázs Árpádot, kapott hideget-meleget a kormánypártiktól. És igazából azóta is, hiszen hiába vehette át a város irányítását a független, ám ellenzéki pártok által támogatott polgármester, a közgyűlésben maradt a Fidesz-KDNP-s többség, mely a helyi sajtót is uralva permanens kampányban töltötte az elmúlt öt évet. Mely azonban így sem volt elég, hogy felépítsenek egy fajsúlyos jelöltet az egykori rendőrkapitány ellen, így többször is megszondáztatták a helyi közvéleményt, kinek lenne esélye Lengyel ellen. Felmerült Szalai István neve, akit a Mészáros-lapbirodalomhoz tartozó Somogyi Hírlap gyorsan – és komoly meglepetést keltve még Siófokon is – az Év emberének választott, de képbe került Szajcz Adrián frakcióvezető és Szamosi Lóránt, a szakképzési centrum kancellárja, sőt, még a siófoki kézilabdacsapat tulajdonosa, Fodor János is.

Végül azonban Gruber Attila, a korábbi országgyűlési képviselő mellett döntöttek a kormánypártok, aki viszont a jelenlegi ciklus nagy részét ausztráliai nagykövetként a világ másik végén töltötte. Ami persze előnyeként is felhozható volt, hiszen kimaradt a folyamatos harcból, azaz, mint Siófokra békét hozó jelöltet lehetett bemutatni. A kampánya azonban mást mutatott, igazodott a fősodorhoz, még a saját maga által felvetett polgármesteri vitából – melynek ötletéről a Népszava már korábban beszámolt - is kihátrált. Helyette igencsak komoly nehéztüzérséget vetett be: hogy a Fidesz-KDNP számára mennyire fontos a balatoni város – már csak az öt évvel ezelőtti hatalmas presztízsveszteséget jelentő Balázs-vereség miatt is –, jól mutatta, hogy Gruber kampányát a helyszínen segítette Palkovics László innovációs miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Varga Mihály pénzügyminiszter videóüzenetben állt ki mellette, s Gruber Orbán Viktorral is fotózkodhatott. Emellett felsorakozott mögötte a teljes helyi média és a Somogy TV – benne a Sajtóklubban a Pesti Srácok-vezér Huth Gergellyel, vagy éppen a Somogyi Hírlap főszerkesztőjével, Lengyel Jánossal –, míg az évek óta hivatalosan nem működő, ám most sokmilliós szórólap- és plakátkampányba kezdő Sió-Rom Cigány Egyesület. Mindannyian azzal támadták a polgármestert, hogy a ciklus során nem épült semmi sem Siófókon, a város visszafejlődött – jelentős ellentmondás, hogy az utolsó közgyűlésen a kormánypártiak is elfogadták azt a 30 oldalas (!) beszámolót, mely az öt év fejlesztéseiről szólt…

Zavarkeltésképpen függetlenként indul a polgármesteri címért az egykori MSZP-s Balassa Béla, akit pártja ki is zárt azóta soraiból, s akinek valahogyan sikerült elintéznia, hogy Gruber Attilán kívül neki is jussanak óriásplakátok, s vélhetően az ellenzéki szavazókra – illetve megosztásukra – hajt az Együtt Siófokért Egyesület jelöltje, Ján Zoltán is. Velük szemben Lengyel Róbert ezúttal saját jelöltekkel indult, a Becsülettel Siófokért Egyesület mögé pedig felsorakoztak az ellenzéki pártok is. – Nagyon nehéz volt nyolc olyan jelöltet találnom, aki vállalta az indulást – mondta Lengyel Róbert –, ugyanis sokan nem mert csatasorba állni a kormánypártokkal szemben. Olyan indokok szerepeltek elutasításként, hogy félnek, mert rájuk küldik a NAV-ot, vagy éppen a feleség olyan helyen dolgozik, hogy emiatt kirúghatják. A kampányban is szűk a mozgásterünk, a szórólapokon kívül csak az internet maradt, a Facebookon tájékoztatjuk az embereket. De még így is bízom benne, hogy a helyiek látták, mi folyt itt az elmúlt öt évben, s ebben mi volt a Fidesz-KDNP szerepe. Illetve, hogy mi a tét: ha nyernek a kormánypártok, Siófokból Keszthely lesz, a kormányközeli oligarchák viszik a szabadstrandokat, beépítenek és lezárnak partszakaszokat. Ha viszont sikerül megint győznünk, ezt megakadályozhatjuk, és Siófok a siófokiaké maradhat.