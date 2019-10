Már a Fideszt is megosztja Borkai botránya

A fideszes kommunikáció megzavarodott a Borkai-ügyben: a szexbotrányba keveredett polgármester péntek délután négykor rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Győrbe hat órára, majd nem sokkal a kezdés előtt hirtelen lefújták azt indoklás nélkül. A kormánylap Magyar Nemzet Borkai lemondását követeli.

Összeomlás képét mutatta a fideszes kommunikáció péntekre a Borkai-ügyben: a szexbotrányhős polgármester péntek délután négykor rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Győrbe hat órára, majd nem sokkal a nagy bejelentés előtt hirtelen indoklás nélkül lefújták az egészet. Lapunk elérte a polgármester sajtófőnökét, ám ő csak annyit erősített meg, hogy ők, helyben szervezték a rendkívüli sajtótájékoztatót, ám azt már nem mondhatta meg, hogy miért kellett azt lefújni. Arra a kérdésünkre, hogy a fővárosból, a Fidesz vezetése döntött-e így arra annyit mondott: nem tud mást mondani. Elértünk több győri önkormányzati képviselőt, ám még a kormánypártiak jó része is lapunktól értesült arról, hogy Borkai lefújta a rendkívüli sajtótájékoztatóját. A Népszava információi szerint a Fidesz országos központjában és a párt győri szervezetében sem tudták, hogy Borkai Zsolt péntek este hatra rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze – majd egy óra múlva lemondta azt. A helyi Fidesz-képviselők ugyanakkor sem az összehívás, sem a lemondás okairól nem tudtak semmit. Volt olyan ugyanakkor, aki arról beszélt, Borkait nagyon megviselték a történtek. Egy másik forrásunk azt mondta, nem tartja kizártnak, hogy Borkai maga hirdette meg a sajtótájékoztatót, de azt a pártközpont utasítására mondta le. Ennek fényében nem tűnik életszerűtlennek az a többektől is ha hallott felvetés: a polgármester összeomlott, be akarta jelenteni visszalépését a vasárnapi választástól, de arra utasították, hogy ezt ne tegye, mert így egyedül a DK jelöltjére lehetett volna szavazni. Ha viszont Borkai elindul, megnyeri – amire még így is jó esélye van –, majd lemond, akkor új választást kell kiírni, amelyen már fideszes jelölt is indulhat. Közben a kormánylap Magyar Nemzet péntek késő délután „cikket” jelentetett meg, amelyben az áll: „Borkai Zsolt leborított egy szekérderéknyi rajzszöget, és most arra kényszeríti saját családját és politikustársait, hogy bekötött szemmel, mezítláb sétálgassanak. Könnyen elkerülhető lett volna ez a helyzet. Már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania. Ui: Egy ország ért egyet Tarlós Istvánnal.” A Fideszes vezetés láthatóan megosztott a kérdésben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott, ha a választók így is Borkai Zsoltra szavaznak, akkor tiszteletben kell tartani akaratukat. Ugyanakkor Tarlós István főpolgármester az InfoRádiónak úgy fogalmazott: a győri polgármester méltatlanná vált a tisztségére, a Borkai Zsolttal kapcsolatos felvételek az egész politikai közösségüknek kárt okozhatnak, és a budapesti választókat is elgondolkoztathatják. Közben pénteken újabb, a Borkai-család megmagyarázhatatlan vagyonosodásának a nyomára bukkant Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Mint a helyi kutatásukból kiderült, 2012 ótaa Győr közelében lévő Sokorópátkán. A telek kerítésére kihelyezett tábla szerint fegyveres őrökkel védett, birtokon a Google Maps tanúsága szerint teniszpálya és hatalmas, jakuzzival is ellátott épületek találhatóak. A környéken eladó ingatlanok árai alapján a térségben négyhektárnyi belterület több tízmillió forintba kerülhet. Hadházy Ákos szerint Borkainé Havassy Myrtill pedagógus, azaz a fizetéséből bajosan futná ilyen luxusberuházásra, cégei, vállalkozásai pedig nincsenek – igaz, egy győri önkormányzati cégnél kapcsolattartóként volt feltüntetve. Azt már korábban megírtuk, hogy Borkai Zsolt havonta nagyjából nettó egymillió forinthoz jut. A Borkai körüli szex- és korrupciós botrányt kirobbantó névtelen blog szerint Borkai üzleti köre évek óta óriási összegeket szakít a Győr körüli üzleti beruházásokból, így konkrétan említik benne a sajtó által részletesen feltárt Audi-földek ügyét, ahol a Borkai kijárójának is ismert Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 2011-től előbb összevásárolt földterületeket, majd az önkormányzat asszisztálásával a földek hatalmas felárral kerültek el az Audihoz. Bár az ügyleteken milliárdokat kereső személyeket offshore cégek rejtik, a cégek egy részében bizonyíthatóan Borkai üzleti patrónusai, Rákosfalvy és Somogyi János nagyvállalkozó voltak az igazgatók. Mint azt a hvg.hu megtalálta, a Borkai körül sokasodó, főleg luxemburgi offshore cégek végül két, a karibi térségben bejegyzett offshore cégben végződnek, azaz itt landoltak azok a százmilliók is, amelyeket a győri önkormányzattal és az Audival folytatott üzletelésből keletkeztek. Ezek a tulajdonosok vehették ki a földügyleteket lebonyolító magyar cégből az évente 150-400 millió forint közötti luxusprofitot. A Borkai-családról az eltelt napokban az is kiderült, hogy a Borkai Zsolt mögött álló - az adriai szexvideókon is feltünedező - győri üzletemberek álomállásokat biztosítottak Borkai családjának, így a polgármester fia havi egymilliós fizetést húzott egy nem működő cégből amely a szexvideón tevékeny szerepet vállaló Rákosfalvy Zoltánhoz, illetve Borkai más nagyvállalkozói patrónusához is köthető. De Borkai Petra saját vállalkozása a Borkai-érában Győr fő vendéglátósává tett Szabó Ervin nagyvállalkozó étterméhez van bejelentve.