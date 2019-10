Ilyen volt az első Kutyás Critical Mass (videó)

Szombaton a Hősök terén rendezte meg az első, figyelemfelkeltő kutyás vonulását a ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület és a Magyar Állatvédők Országos Szervezete.

Az esemény beharangozója alapján megírtuk , Magyarországon hárommillió kutya él, azaz a magyarok több mint harmada olyan háztartásban, ahol legalább egy kutya is lakik. Budapesten majdnem minden negyedik ember tart kutyát, ez közel félmillió ebet jelent, ami még európai szinten is kiemelkedő szám. A magas kutyatartási kedv a konfliktusokat is okoz, a Kutyás Critical Mass célja a figyelemfelkeltésen túl az is, hogy a kutyások és az ebet nem tartók békésen éljenek egymás mellett.