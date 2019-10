David Russell, a jótékony gitáros

Meglepő döntés született: a kanadai Margaret Atwood és a nigériai-brit Bernardine Evaristo megosztva vehette át az egyik legrangosabb irodalmi elismerést, a Booker-díjat. A sokak által esélyesnek tartott Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényének nemrégiben megjelent folytatásával, a The Testaments című kötettel már második alkalommal érdemelte ki a díjat. (2000-ben A vak bérgyilkost díjazták.) A Testamentumok várhatóan december elején jelenik meg magyarul, s a nagysikerű első regény történetének fonalát tizenöt évvel később veszi fel. Bernardine Evaristo, az elismerés fél évszázados történetének első fekete női nyertese nyolcadik regényéért, a Girl, Woman, Other című alkotásért részesült a Booker-díjban. Korábban csak kétszer, 1974-ben és 1992-ben ítélték oda megosztva az elismerést, majd a szabályokat úgy módosították, hogy azt nem szabad megosztani, és minden évben ki kell adni egy angol nyelven íródott, az Egyesült Királyságban is kiadott kötetért. A BBC beszámolója szerint az idei, megosztásról szóló döntést komoly vita előzte meg. A díj idei shortlistjén szerepelt még az 1981-es Booker-díj nyertese Salman Rushdie, Quichotte című könyvével, Lucy Ellmann, egy mondatban megírt Ducks, Newburyport című ezeroldalas regényével, Chigozie Obioma az An Orchestra of Minorities, illetve Elif Shafak 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World című művével. Az 1968-ban, a francia Goncourt-díj mintájára alapított, először 1969-ben odaítélt Booker-díjat a Booker élelmiszeripari és nagykereskedelmi vállalat támogatásával hozták létre (a cégnek neve ellenére – book: könyv – semmi köze nem volt a könyvkiadáshoz), s az azóta eltelt időszakban az egyik legmeghatározóbb irodalmi elismerések közt tartják számon. A díjazottak sorában szerepel többek közt a 2017-es évben Nobel-díjjal is kitüntetett Kazuo Ishiguro és Az angol beteg írója, Michael Ondaatje is. 2004-ben megalapították a Nemzetközi Man Booker-díjat is, amelyet állampolgárságuktól, nemzetiségüktől független élő szerzőknek adnak át. Kezdetben kétévente adták át és elsősorban életműveket díjaztak vele, a díj megújítása, 2006 óta viszont minden évben nyertest hirdetnek, a szerző egyetlen lefordított művéért. 2015-ben Krasznahorkai László kapta az elismerést, ezzel Alice Munrot, Philip Rothot és Lydia Davist követve. 2018-ban pedig az idei év egyik Nobel-díjasa, a lengyel Olga Tokarczuk The Flights című regényét ismerték el. A díjat 2002-től a Man Group befektetési tanácsadó és alapkezelő csoport támogatta, ezzel annak megnevezését is jelölve (Man Booker-díj). A főszponzor helyét 2019 júniusától viszont a kaliforniai székhelyű Crankstart jótékonysági alapítvány vette át.