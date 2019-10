Törökország szerint az unió terroristákat vesz védelmébe, nem vonul vissza a hadsereg

Tiltakoznak a spanyol legfelsőbb bíróság katalán függetlenségi vezetőkkel szemben hozott ítélete ellen.

Ahogy azt a Népszava is megírta, kilenc katalán függetlenségi vezetőt ítéltek börtönre zendülés miatt, Carles Puigdemont volt katalán elnök ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki . Mindezt nem nézték tétlenül a katalánok, mostanra tüntetők akadályozzák a barcelonai El Prat repülőtér elérését, hogy így tiltakozzanak a bíróság ítélete ellen - írja az MTI. A tiltakozók összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel. A kezdetben több száz emberből álló tömeg kora estére mintegy nyolcezer fősre növekedett a T1-es terminálnál, ahová egy Demokrácia Cunami nevű civil mozgalom interneten közzétett felhívására érkeztek. A tüntetők több helyen is megpróbálták áttörni a bejáratokat őrző rendőrök sorfalát, akik gumibotot és gumilövedéket használtak a tiltakozók visszaszorításához. A demonstrációra folyamatosan érkeznek az emberek, akik a lezárt autópályán együtt gyalogolnak a repülőtér felé a csomagjukat cipelő utasokkal. A hatóságok megerősítették az épület védelmét, és csak az érvényes jeggyel rendelkezőket engedik tovább, miután ellenőrizték irataikat. A légikikötő üzemeltetéséért felelős AENA vállalat tájékoztatása szerint már több mint húsz járatot kellett törölni. Az El Periódico című katalán napilap szerint mind az utasok, mind a repülőgépek személyzete nehezen tud bejutni a repülőtérre, és már többen lekésték emiatt a gépüket. A rendőrség döntésére a repülőtéri vasúti és metróforgalom több mint egy órán át szünetelt azért, hogy több tüntető ne közelíthesse meg a terminált. A különböző megmozdulások Katalónia-szerte mintegy tucatnyi autóúton akadályozzák a közlekedést. Továbbá fel kellett függeszteni a vasúti közlekedést is például Reus és Tarragona között, valamint a Gironában, mert tüntetők vonultak a sínekre. Barcelona belvárosában a helyi rendőrség tájékoztatása szerint mintegy 25 ezer diák vonult fel a nap folyamán. Gironában mintegy hatezren demonstráltak az ítélet ellen. Megmozdulások voltak Lleidában, Tarragonában és kisebb katalán városokban is. Több függetlenségpárti civil és szakmai szervezet nagyszabású tüntetést hirdetett október 26-ára.