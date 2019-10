UNICEF: 340 millió gyerek rejtetten éhezik

Az öt évnél fiatalabb gyerekek harmada rosszul táplált vagy túlsúlyos, vagy nem kapja meg a fejlődéséhez szükséges táplálékot - figyelmeztet az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) a jelentésében, amely 20 év óta az első a szervezettől ebben a fontos témában.

"Sok ország hitte azt, hogy a rosszul tápláltság már a múlté, de rájönnek, hogy van egy új nagy probléma társadalmukban: a gyerekek nem megfelelő táplálkozása" - mondta Victor Aguayo, a szakosított szervezet táplálkozási programigazgatója az AFP hírügynökségnek nyilatkozva.

Az öt éven aluli gyerekek száma a világon tavaly 676 millió volt, és harmaduk, vagyis mintegy 227 millió volt alultáplált vagy túlsúlyos, felük pedig (340 millió) élelmiszerhiánytól szenvedett. A táplálkozási szokások globalizációja, a tartós szegénység és a klímaváltozás miatt egyre több országban tapasztalhatók a rosszul tápláltság különböző formái, és ezáltal ezek az országok saját jövőjüket kockáztatják - állapítja meg a jelentés.

"Változtatnunk kell a rosszul tápláltság fogalmán és a rá adandó válaszokon: nem elég megfelelő mennyiségű táplálékot adni a gyerekeknek, sokkal fontosabb, hogy megfelelő minőségűt adjunk nekik" - hangsúlyozta Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója a jelentés kapcsán kiadott sajtóközleményében. Az alultápláltság elleni küzdelem mindazonáltal továbbra is a fókuszban lesz, mert ez a probléma

négyszer annyi kisgyereket érint, mint a túlsúlyosság.

Noha a megfelelő tápanyagmennyiséget nélkülöző gyerekek száma jelentősen lecsökkent - 1990 és 2005 között 40 százalékkal -, a rosszul tápláltság sok országnak továbbra is nagy problémát jelent, főleg Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában.

A rosszul tápláltság következtében 149 millió gyerek visszamaradt a növekedésben, 50 millió pedig sovány.

Az UNICEF szerint a világon 340 millió gyerek "rejtetten éhezik", ami azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű kalóriát fogyaszt, de nem kapja meg a fejlődéséhez szükséges mennyiségű ásványi anyagot és vitamint (főleg vasat, jódot, A- és C-vitamint), mert nem eszik elegendő zöldséget, gyümölcsöt és állati eredetű élelmiszert.

A rejtett éhségnek súlyos fiziológiai következményei lehetnek; legyengül a gyerekek immunrendszere, látás- és hallásproblémák lépnek fel, illetve a szellemi képességük is kárt szenvedhet. Ez a probléma ott kezdődik, hogy elég sokáig kap-e csecsemő anyatejet, majd folytatódik azzal, hogy a gyerekek kalóriában gazdag, de tápanyagszegény élelmiszert, például gyorsételeket fogyasztanak - mutat rá az UNICEF.

Nagy probléma az is, hogy gyorsan nő a túltáplált vagy elhízott gyerekek száma: 40 millió ilyen gyerek van a világon, közülük sok a szegény országokban. Noha ez a probléma 1990-ben majdnem ismeretlen volt a kis jövedelmű országokban - csupán 3 százalékukban volt az elhízott gyerekek aránya több mint 10 százalék -, ma már háromnegyedükben több mint 10 százalék az elhízott gyerekek száma.

"Korábban azt lehetett gondolni, hogy az elhízás csak a gazdagokra jellemző, pedig ez egyáltalán nincs így. A rosszul tápláltság különböző formái egyre inkább előfordulnak egymás mellett is, olyannyira, hogy ugyanabban a családban van túlsúlyos és alultáplált ember is, minthogy az egyénnek is különböző típusú alultápláltsága lehet különböző életkorában. Köztudott, hogy