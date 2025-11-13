A vádirat szerint a gyermekvédelmi szakemberek többször felhívták az asszony figyelmét a szükséges teendőkre.
„Éhínség fenyeget. Nincs vesztegetni való idő” – hangsúlyozta az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete.
Az egészséget és a környezetet is károsítja a rossz táplálkozás - derült ki egy kedden közzétett globális jelentésből.
Egy svájci kutatás szerint a táplálkozásterápia csökkenti a kórházban ápolt betegek halálozási kockázatát.
Az UNICEF legfrissebb jelentése szerint 150 millióra nőtt a mélyszegénységben élő gyerekek száma a világban a járvány ideje alatt.
A német élelmezési segélyszervezet figyelmeztetése szerint nem lesz teljesíthető az ENSZ azon célkitűzése, amely szerint 2030-ra felszámolják az éhezést.
Az alultápláltság, az elhízottság és más étkezéssel kapcsolatos betegségek okozzák a legtöbb halálozást világszerte – állapította meg az ENSZ egy új tanulmánya.
Az öt évnél fiatalabb gyerekek harmada rosszul táplált vagy túlsúlyos, vagy nem kapja meg a fejlődéséhez szükséges táplálékot - figyelmeztet az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) a jelentésében, amely 20 év óta az első a szervezettől ebben a fontos témában.
A gyermekvédelmi szabályok szigorítását kezdeményezi a térség fideszes országgyűlési képviselője a Gyöngyösön május 12-én meghalt másfél éves kislány halála miatt. A gyermek sajtóinformációk szerint súlyosan alultáplált volt. A szülőket múlt csütörtökön a rendőrök emberölés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették.
A világ húsz legkevésbé fejlett országában a lakosság negyede szabályosan éhezik – tette közzé a megdöbbentő adatot tegnap az ENSZ illetékes szervezete, a FAO.
A malnutríció, más néven a betegséghez kapcsolódó alultápláltság veszélye a magyar kórházakba kerülő gyerekek csaknem kétharmadát fenyegeti, 12 százalékukat pedig súlyosan – derült ki a magyarországi gyermekkórházakban végzett országos felmérésből. Az egészségügyi dolgozók leterheltsége mellett a tájékozatlanság is nehézséget jelent: ha egy gyermek nem megfelelően táplált, azt legtöbben csak a testsúllyal hozzák összefüggésbe, miközben az energia- és tápanyaghiány a túlsúlyos gyerekeket is érintheti.