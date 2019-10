10 millió eurót tesz a magyar kormány az orosz Nemzetközi Beruházási Bankba

Varga Mihály szerint ezzel a sokszor csak "kémbankként" emlegetett pénzintézet legnagyobb részvényesévé vált Magyarország.

Magyarország kormánya júliusban úgy döntött, egy kormányrendelettel 10 millió eurót tesz a Budapestre költöző, sokszor csak "kémbankként" emlegetett orosz Nemzetközi Beruházási Bankba (IIB, magyar rövidítéssel NBB). Hogy erre mi szükség van, azt parlamenti írásbeli kérdés formájában Hadházy Ákos és Szél Bernadett független országgyűlési képviselők érdeklődték meg Varga Mihály pénzügyminisztertől. A 444.hu azt írja, még szeptember 11-én fordultak ezzel Vargához, aztán a pénzügyminiszter a törvényben biztosítotthoz képest 15 napos plusz határidőt is kért a válaszhoz, ami ehhez képest viszonylag kurtára sikeredett. A válasz szerint ugyanis

Varga még azt tette hozzá: "a 2019 szeptemberében az NBB részére biztosított 10 millió euró összegű tőke-hozzájárulás növeli Magyarország NBB-ben való tulajdoni hányadát: az intézkedés révén Magyarország az NBB 2. legnagyobb részvényesévé vált, amely érdekérvényesítő képességeinket nagymértékben növeli".

Arról, hogy az NBB segítségével nem csak diplomáciai fedést nyújthat az Európai Unióba érkező embereinek Putyin, de pénzmozgásokat is álcázhat, többször is írt már a Népszava. Ráadásul a fejlesztési bankok viszonylatában nagyon kicsi, mindössze 1,3 milliárd eurós tőkéje , illetve KGB-s kémcsaládból érkező elnöke is csak tovább erősíti a gyanút.