Voltaire mondása Donald Trumpra is igaz: „Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok!” Ellenfeleivel az elnöknek még csak-csak mázlija lenne, a barátaival akad több baja. Volt kampányfőnöke, Paul Manafort már a börtönbüntetését tölti, és egy másik perben is várja az ítéletet. Ugyancsak rács mögött van Trump korábbi ügyvédje és piszkos dolgainak „intézője”, Michael Cohen, aki több bűnügyben is a megbízójától kapott utasításokra hivatkozott – például egy pornósztárnak és egy Playboy-nyuszinak fizetett hallgatási pénzek kapcsán. Bűnösségét elismerte, most már csak az ítéletre vár Trump első nemzetbiztonsági tanácsadója, a törökök titkos lobbistájaként lebukott, de az oroszokkal is konspiráló Michael Flynn.

A jómadarak listájára az elmúlt napokban felkerült Rudy Giuliani is. A volt New York-i ügyész, majd a város sikeres, vaskezű polgármestere a jelek szerint derékig áll az ukrajnai korrupció mocsarában. Két őrizetbe vett ismerősét azzal vádolják, hogy külföldi – ukrán, de esetleg orosz – pénzt csatornáztak Trump választási kampányához. Ez eleve bűncselekmény. Ám Giuliani, miközben lázasan igyekezett a Demokrata párti elnökjelöltségért küzdő Joe Bidenre terelni a gyanút, maga is rámozdult a ukrán gázüzletekre. Ki lenne ebben jobb szövetséges, mint az éppen bécsi háziőrizetben lévő ukrán milliárdos, Dmitro Firtas? Őrá a magyar olvasó is emlékezhet: övé volt az EMFESZ nevű gázkereskedő cég. Firtast az FBI az orosz maffia egyik főnökének tartja. Giuliani állítólag tőle kapott bizonyos, Bidenre nézve kínos papírokat. Nemcsak a két, egyirányú jeggyel lekapcsolt, a volt Szovjetunióból származó ismerős, de maga Giuliani is éppen Bécsbe készült – lehet találgatni, hogy miért éppen oda.

Giuliani, bár öregkorára szószátyárrá vált, nem fajankó, tudja, mit kockáztat. Talán azt is tudja, hogy Firtassal nem csak az orosz maffia, de a titkosszolgálatok és a Kreml is újra megjelenik a sztoriban. Szegény Trumpnak különös érzéke van a rossz társaságba keveredéshez.