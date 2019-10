Van egy titokzatos hely Budán, ahol senki sem ment el szavazni

A kisebb településeken is megkapaszkodhat az ellenzék, ha a helyi szavazók és vállalkozók függését enyhíteni tudják a környező nagyvárosokon keresztül - állítja Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke.

Van olyan kerület, ahol különösen fájó a vereség? A sok siker mellett természetesen van ilyen, különösen Csepel. Úgy érzem, hogy ott többet is kihozhattunk volna magunkból és a helyzetből. Ezzel együtt köszönettel tartozunk Erdősi Éva polgármesterjelöltünknek, aki már egy nehéz helyzetben vállalta a jelöltséget. Fővárosi szinten mindenesetre még jobb lehet az ellenzék pozíciója: helytálló az, hogy két függetlenként megválasztott polgármester, a XX. kerületi Szabados Ákos és a soroksári Bese Ferenc beülhet valamelyik ellenzéki frakcióba? Az mindenképpen helytálló, hogy várhatóan visszaállítjuk a frakciók működését, amit Tarlós István és a Fidesz vállvetve megszüntetett, hogy nehezítse az ellenzék helyzetét. Ami a személyi kérdéseket illeti, bízom benne, hogy Szabados Ákos, aki két évtizeden át képviselte a baloldalt és most is egy baloldali többségű közgyűléssel dolgozik együtt Pesterzsébeten, átgondolja, hogy továbbra is elfogadja-e a kormánypárt támogatását. Azon meglepődnék, de természetesen örülnék annak, ha a Soroksáron Fidesz-támogatással induló Bese Ferenc végül Karácsony Gergely támogatói között kötne ki.

Ha Szabados Ákos átül az ellenzékhez, akkor a közelmúltat el lehet törölni? Nem lehet meg nem történtté tenni, hogy a Fidesz támogatásával indult, de Budapest érdeke előbbre való a személyes konfliktusoknál. Egyébként lát arra esélyt, hogy a Fidesz politikusai adott ügyekben együttműködjenek a közgyűlésben? Nem szorulunk a fideszes polgármesterek szavazataira, de Budapest érdekében nyitottak vagyunk észszerű kompromisszumokra egyes ügyekben. Viszont nem hiszem, hogy a Fidesz várospolitikusai maguk dönthetnének arról, milyen viszonyban legyenek Budapest új, demokratikus vezetésével. Valószínűbb, hogy majd a pártközpont dönt ebben a kérdésben.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az ország és a főváros érdekében most készen állnak az együttműködésre. A jövő majd értelmezi a miniszterelnök szavait. Azt viszont biztos, hogy Orbán Viktor is megtanulta, hogy aki büntetni akarja Budapestet, az hosszú távon veszít. Bízom benne, hogy a kormány nem követ el politikai hibát, és nem él vissza a hatalmával, nem nehezíti meg a főváros életét. Karácsony Gergely azt mondta, minden őt támogató párt adhat egy főpolgármester-helyettest. Sejti, hogy a szocialistáktól ki lehet ez? A következő hetekben kiderül, de mivel a közvetlen munkatársáról van szó, Karácsony Gergely véleménye a legfontosabb ebben a kérdésben. Az európai parlamenti választások után az MSZP – az eredmények alapján – másodvonalbeli ellenzéki párttá vált. Most ön szerint milyen a demokratikus pártok közötti pozíciója. Mi az EP-választás után sem temettük az MSZP-t, és most sem bízzuk el magunkat – azzal együtt sem, hogy az MSZP által jelölt közös polgármesterjelöltek vannak a legtöbben. De nem sok értelme van az ellenzéken belüli helyezkedésnek, mert az országgyűlési és az EP-voksolás is egyértelművé tette, hogy csak a teljes összefogás hozhat sikert. Együttműködésre vagyunk ítélve, a mostani kampányban pedig mindenki bele is tette minden energiáját ebbe.

Azonban amikor választani kellett, és párlistákra kellett szavazni a megyei közgyűlések tagjainak megválasztásához, a többi ellenzéki párt jobban szerepelt. Nem becsülném le a leginkább szimbolikus szerepű megyei közgyűléseket, és nem vitatom, hogy ez a szavazás nem szocialista sikertörténet. Azonban a választói támogatást az mutatja, hogy miként szavaznak az emberek, amikor valós a tét és például egy település irányításáért folyik a küzdelem. Ezekben az esetekben feltűnően jól szerepeltek az általunk delegált közös jelöltek. 2022-ben is „az egy az egy ellen-elvhez” tartja magát az ellenzék? Nincs más út. A mi politikánk része lett egy hatékony, kompromisszumkész tárgyalási kultúra, aminek része az előválasztás intézménye is. Így lett jelölt Karácsony Gergely vagy Baranyi Kriszta is, majd mindketten megnyerték a maguk választását. És most szólok, a 2022-es győzelemhez is kevés lesz az egy egy elleni küzdelem, közös listára, jelöltekre és közös programra van szükség.

Az országgyűlési választás sikeréhez azonban a nagyvárosok megnyerése kevés. Hogy építkeznek a falvakban, amikor már a 20 ezer fő alatti településeken is alig van jelen az ellenzék? Tény: ahhoz, hogy a 106 választókerület jelentős részét megszerezzük, a szabadság erőinek intenzív jelenlétre van szükség a kisebb településeken is. Például úgy, hogy az uniós forrásokra közvetlenül pályázó nagyvárosok bevonják a projektekbe a környező településeket. Így megtörhető a kisebb települések vállalkozóinak, intézményeinek, közmunkásainak fideszes függése. A következő kampány előtt lesz még egy békeév. Mi a legfontosabb céljuk ebben az időszakban? Az immár szabad városokban meg kell mutatnunk, hogy miért jobb az a kormányzás, amit mi kínálunk, és hogy milyen országban élhetnénk.