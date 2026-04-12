A választói névjegyzékben több mint 1300-an szerepeltek, mégsem adott le senki egyetlen voksot sem az egyik újbudai szavazókörben.
Tényleg magasztos dolog a demokrácia, csak adhatnának hozzá rendes széket.
Erősen ittas választópolgárt kellett a rendőrséggel kivezettetni vasárnap délután Ercsi 6-os számú szavazóköréből, miután többszöri felszólításra sem volt hajlandó távozni - közölte a Fejér megyei város helyi választási irodája a valasztas.hu-n.
Elesett egy idős férfi az egyik gyulai szavazókörben, a mentők kórházba vitték, ahol ellátták, majd haza is elengedték.
Talán soha ilyen nehéz dolga nem volt riportereinknek, akik vasárnap a szavazófülkékből kijövő választókat faggatták. Kérdéseikre leginkább rémült tekintetekkel és megszaporázott léptekkel feleltek. Akadtak azért, akik vállalták mondandójukat. Ők elmondták, miért tartották fontosnak, hogy szavazzanak: lehet, hogy az ő voksukon fog múlni az eredmény.
Este 7 óra után folyamatosan rögzítik a szavazókörök a bezárásról szóló adatot a választási informatikai rendszerben, közel 8200 szavazókör bezárását már rögzítette a rendszerben, de ez a szám percről percre nő - mondta el az MTI érdeklődésére Danku Csaba, a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettese. A Népszava tudósítója ezzel szemben úgy értesült a Nemzeti Választási Iroda központjában, hogy akár fél 9-ig is eltarthat, míg mindenhol lezárják az urnákat.
Egy ittas embert vittek ki rendőrök az egyik füzesabonyi szavazókörből vasárnap délután - tájékoztatta az egri jegyző az MTI-t.