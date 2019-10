Nem tárgyal a török elnök

A nemzetközi nyomás ellenére kizárta a tűzszünet lehetőségét a szíriai kurdokkal Recep Tayyip Erdogan, mondván „terroristákkal nem ül tárgyalóasztalhoz”.

hatással lehet

Csütörtökön Mike Pence amerikai alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter mégis Törökországba látogat, hogy megpróbálja meggyőzni a török elnököt. Washingtoni kormányzati források szerint újabb szankciós fenyegetésekkel a tarsolyukban utaznak Ankarába, ez azonban kétélű fegyvernek bizonyulhat. Egyrészt a szankciók miatt a török gazdaság esetleges gyengülése nyilvánvalóana törökországi menekültek életére, ellátására is, másrészt egy NATO-tag gyengülése egyben mindig stratégiai kockázatokat jelent. Erdogan úgy nyilatkozott, hogy a szankciók és az uniós fegyverembargó miatt sem aggódik, hiszen ha akarják, a szükséges fegyvereket megvásárolják máshonnan, vagy legyártják ők maguk. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) statisztikái szerint azért ennél érzékenyebben érinti a török hadsereget a döntés: öt legnagyobb fegyverszállítója közül három – Németország, Olaszország és Spanyolország – az európai országok közül került ki 2008 és 2018 között. Jellemző a törökországi hangulatra, hogy még a legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt vezetője is csak amiatt kritizálta a kormányt, amiért nem válaszolt elég keményen Donald Trump amerikai elnök bírálataira. A diplomáciai csatározások közepette a harcmezőn is tovább szólnak a fegyverek, a Béke Forrása fedőnevű hadművelet lassan, de biztosan halad. Az ENSZ statisztikái szerint az offenzíva miatt több mint 160 ezren kényszerültek otthonaik elhagyására, ráadásul problémát jelenthet, hogy saját biztonsága érdekében több segélyszervezet is kivonult a térségből. Közben Magyarországon „Budapest blokádja Erdogan látogatása ellen” címmel szerveznek a kurdok mellettinovember hetedikére, a török elnök vizitjének időpontjára. Az eseményre eddig majdnem ötezren jelentkeztek a közösségi médiában.