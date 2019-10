Lezsák-főiskola, sarutlan szerzetesrend: tízmilliárdokat szórtak szét Orbánék

A vártnál jóval hosszabban, egy órán át tárgyalt négyszemközt Tarlós István leköszönő és Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester a polgármesteri hivatalban.

Karácsony Gergely Tarlós Istvánnal folytatott megbeszélése után lapunknak annyit mondott: ez egy baráti beszélgetés volt, "így méltányolható, ha nem osztja meg a nyilvánossággal." Ugyanakkor annyit megpendített, hogy Tarlós István sorra a figyelmébe ajánlotta, hogy a városházán kik azok a munkatársak, akikre mindenképpen érdemes számítania. Karácsony ennek kapcsán megismételte:, fél éves türelmi időt kap mindenki. A Tarlós Istvánnal folytatott beszélgetésről Karácsony Gergely a sajtónak elmondta: örül, hogy nem haraggal, hanem barátsággal találkoztak. "Annak is örülök, hogy Tarlós István ígéretet tett, ha bármiben a segítségre szorulok, akkor ő nyitott arra, hogy segítse munkámat, hogy visszahozzuk a politikát a normális politika szabályai közé" - mondta. „Felelősségünk van, abban, hogy a háborgó lelkeket megnyugtassuk” - fogalmazott Karácsony, aki első feladatának nevezte az alakuló közgyűlés előkészítését. Karácsony Gergely elmondta: jövőre lesz harminc éves az önkormányzatiság, ebből az alkalomból javasolni fogja, hogy Demszky Gábor és Tarlós István is díszpolgárok legyenek. Egyikőjük sem volt hibátlan, mindegyik követett el hibát, ahogy én is fogok. Azonban mindkét városvezető nagyon szerette Budapestet - magyarázta a kezdeményezését. Megkérdeztük Karácsony Gergelyt arról, támogatná-e, hogy a Pesti Hírlap lehessen a közterületen osztogatható ingyenes lap. (Szerdán több sajtóorgánumnak, így lapunknak is elmondta: a BKK-nál kezdeményezni fogja, hogy szüntesse meg a Lokál osztogatását.) Az új főpolgármester kérdésünkre úgy fogalmazott: csak a sajtóból ismeri a tőle független kezdeményezés helyzetét. Ám ha ez a lap egy nyitott, objektív sajtótermék lesz, partner lehet terjesztésében a főváros – mondta a főpolgármester.