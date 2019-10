„Hiábavaló volt a sok áldozat” – A szíriai háború kurd szemmel

Folyamatos bombázások, menekülő tízezrek, humanitárius katasztrófa, szökni készülő terroristák: szíriai kurdok meséltek lapunknak a frontvonalról.

„Mint már számos alkalommal leszögeztük, pártunknak nincs szervezeti kapcsolata a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK). De természetesen kurdok vagyunk, és kapcsolatban állunk a többi kurd párttal is. Törökország szemében ha egy kurd szervezet nem a PKK ellen, akkor velük van, ami teljesen téves megközelítés. Mi viszont nem fogunk fegyvert ragadni egyetlen kurd ellen sem, csak hogy kielégítsük Törökországot” – mondta el lapunknak Szalih Muszlim, a Demokratikus Egyesülés Pártjának (PYD) korábbi elnöke, akit még a török offenzíva szüneteltetése előtt értünk el a támadás alatt álló Észak-Szíriában. A szíriai ellenzék meghatározó alakja figyelmeztetett, hogy ugyan az Iszlám Állam már elvesztette minden területét, de Törökország újjá akarja szervezni őket, hogy saját céljaira használhassa őket. „Mindent megteszünk, hogy fogva tartsuk az Iszlám Állam elfogott tagjait, de őrzésükre most nyilvánvalóan kevesebb ember jut, hiszen csapatainknak az országot kell védenie. Azt viszont nem tudjuk, mi fog történni, ha az előrenyomuló török hadsereg eléri őket. Bezárják, vagy szabadon engedik őket? Nemrégiben is tűz alá vettek egy börtönt Kamisli közelében, csakhogy a foglyok megszökhessenek. Felügyeletünk alatt biztosan nem szabadulhatnak ki, nemzetközi partnereinkkel együttműködve gondoskodunk róla, hogy bíróság előtt feleljenek” – mutatott rá az egész világot érintő esetleges következményekre. Az Európában is jól ismert politikus úgy vélte, ha az uniós országok valóban ragaszkodnak az értékeikhez, támogatniuk kellene a szíriai kurdokat. Ugyanakkor a NATO-tagoknak is a szemére vetette, hogy NATO-fegyverekkel vívnak ellenük háborút, amit szerinte meg kellene tiltani. „Az amerikaiak egyelőre nem vonták ki teljesen a csapataikat, csak a határról, a csatatérről. A többi területen a Szíriai Demokratikus Erőkkel vállvetve folytatódik a harc az Iszlám Állam ellen. Ezért nem nevezném árulásnak a döntésüket, inkább azt mondanám, hogy elszámíthatták magukat. Sőt, a lépés mögött az amerikai elnök áll, egy személyben. Az amerikai nép és az intézmények viszont a mi oldalunkon állnak” – vélekedett az Egyesült Államok szerepéről. Szalih Muszlim a jövőjüket illetően emlékeztetett, hogy kiépítettek egy demokratikus rendszert, amely a kurdok és szírek békés együttélésén, a nemi egyenlőségen alapszik. „Reméljük, hogy ez meg tud szilárdulni, még ha senki más nem is akarja ezt, mert attól félnek, hogy más arab országok számára is mintául szolgálhat. Célunk a békés együttélés, például egy föderatív rendszerben, de Szíria egységének megőrzése mellett” – összegzett. „A török hadsereg folyamatosan bombázza az észak-szíriai területeket, de néhány települést már a szárazföldön is ostromolnak. A Szíriai Demokratikus Erők keményen ellenállnak, sőt néhány falut visszafoglalniuk is sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a török offenzíva eddig nem tudta megvalósítani a kitűzött céljait” – mesélte még szintén a fegyvercsend előtt lapunknak Mohammed Haszan a határon fekvő Amudából. A 42 éves kormányzati tisztviselő elmondása alapján az offenzíva alaposan megváltoztatta az eddigi életüket. „Mindenki fél a bombázásoktól, és attól, hogy mi vár rájuk. Különösen Sari Kani és Tell Abiad térségében nagyon nehéz a humanitárius helyzet, már több mint 70 ezer ember elmenekült onnan, és átmeneti szállásokon, sátrakban, vagy a szabad ég alatt húzzák meg magukat. Ott nincs áram, internet, de víz se. Nem működnek az iskolák, a kórházak, utóbbit az Orvosok Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet is megerősítette. Nálunk Amudában vagy éppen Kamisliben még zavartalan az elektromos ellátás és az internet is. Sok szülő nem engedi iskolába gyermekét, de bizonyos részeken egyébként nyitva vannak az iskolák. Még Kamislit is bombázzák, már több civil életét vesztette. A helyzet nem egyszerű, és egyre nehezebb” – festette le a mindennapokat.



Arra Haszan is rámutatott, hogy a hiedelemmel ellentétben az amerikaiak még nem vonultak ki teljesen, csak visszavonultak a konfliktusos területekről. „Viszont az emberek itt úgy hiszik, hogy Donald Trump zöld jelzést adott Recep Tayyip Erdogannak az invázióra. Sokan csalódottak emiatt, és egyfajta árulásként értékelik a történteket, hogy hiábavaló volt a sok áldozat, amit az Iszlám Állam elleni harc során hoztak” - számolt be az általános hangulatról. Az offenzíva okaival kapcsolatban ő is úgy vélte, hogy valójában semmilyen fenyegetést nem jelentenek Törökország számára. „Az elmúlt kilenc évben, a háború kirobbanása óta egy puskalövést sem adtunk le a törökökre. Erdogan valódi célja, hogy a belső problémáit a kurdokkal exportálja, megváltoztassa a térség demográfiai viszonyait” – vélekedett. Haszan reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió hangot emel az invázió ellen. „Észak-Szíriában az Iszlám Állam több ezer terroristáját tartjuk fogva, a káosz pedig lehetőséget teremthet számukra a meneküléshez. Ez pedig az egész világra fenyegetést jelent!” – figyelmeztetett.