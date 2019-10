Orbán Viktor Brüsszelben találkozott a néppárti bölcsekkel

Fiatal korban még nem lehet elkezdeni a honvédelemre, hazafiasságra való nevelést, de azért el lehet indítani őket a katonáskodás felé Benkő és Simicskó szerint.

A gyerekek hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítéséről írt alá határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást pénteken Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Benkő azt hangsúlyozta ez alkalomból, hogy bár "nagyon sok" fiatal jelentkezik katonának , a szűrőn az egyik legnagyobb rostát az jelenti, amikor fizikálisan alkalmatlannak kell őket nyilvánítani.

a megyénként, később járásonként létrejövő honvédelmi sportközpontokban igyekeznek majd a fiataloknak olyan színteret biztosítani, ahol mindenki megtalálhatja a lehetőséget a sportolásra.

- fogalmazott ezzel kapcsolatban a miniszter. Szerinte "a hazafias, honvédelmi nevelésnek nemcsak színtere, hanem eszköze és formája is a honvédelmi sport". Benkő arra is felhívta a figyelmet, hogy végül is mindez egyfajta pótmegoldás, amiért fiatal korban még nem lehet elkezdeni a honvédelemre, hazafiasságra való nevelést. Cserébe, úgy véli, a sport is ad egyfajta tartást, segít abban, hogy a gyerekek egészségesen, életerősen nőjenek fel, ugyanakkor olyan erényekre - közösségi szellem, küzdeni akarás, kitartás - is megtanítja őket, melyekre a katonáknak is szükségük van.

A cél az, hogy a sportszövetség segítsen a fiatalok megszólításában, a toborzásban, hogy olyan képességekkel vértezzék fel őket, amelyekkel megállják a helyüket a világ nehézségeivel szemben, illetve szeressék a hazájukat és erős nemzeti identitástudat alakuljon ki bennük

- mondta pénteken Simicskó, a hazafias nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos. Arról beszélt, hogy a két és fél éve megalakult Honvédelmi Sportszövetség missziója, hogy a szülőkkel és a kormányzati szervekkel szövetkezve a fiatalokat "egészséges értékrendre" neveljék.