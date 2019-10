Füves cigivel vehettek szavazatot Szentpéterúron

„Aggályos eseményekre” hivatkozva semmisítette meg a területi választási iroda az ellenzéki győzelemmel járó eredményt, még egy esélyt kap a fideszes jelölt.

Megismételhetik a polgármester-választást Jászberényben november 10-én, ha jogerőre emelkedik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási bizottság határozata. Ez ugyanis igazat adott a Fidesz-KDNP színeiben induló Szabó Tamásnak, aki fellebbezett, miután mindössze tizennégy szavazattal győzte le őt múlt vasárnap a Közösen Jászberényért Egyesület polgármesterjelöltje, Budai Lóránt – értesült az Azonnali.

Az erről szóló határozatot a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Pócs János töltötte fel közösségi oldalára azzal a kommenttel: Budaiék választási csalása miatt kell újra szavazni.



Magában a határozatban az áll: a területi választási bizottság megváltoztatja a Jászberényi Helyi Választási Bizottság döntését, amely kimondta, hogy Budai nyerte a szavazást, és megsemmisíti a polgármester-választás eredményét. A megismételt szavazást a területi választási iroda november 10-re tűzte ki, a pénteken kelt határozat ellen ugyanakkor még lehet bírósági felülvizsgálati kérelemmel élni a Szegedi Ítélőtáblán október 21-én délután négy óráig.

Éles volt a verseny

A városban igen kiélezett volt a verseny: négyen is elindultak a polgármesterségét. Az ellenzéknek itt is sikerült együttműködnie, így a helyi Jobbik elnök, Budai Lóránt mögé sorakozott fel a DK, az MSZP és a Momentum is. Ugyanakkor a pártlogós indulás helyett – például Egerhez hasonlóan – itt is inkább egy közös egyesületet hozott lére az ellenzék, hogy ennek színeiben induljanak. Végül Budai Lóránt 3909, Szabó Tamás 3895, a független Magyar Levente 931, míg a mi hazánkos Dobrosi Péter 434 darab szavazatot kapott. Ami a képviselői helyeket illeti, a Fidesznek az egyéni győzelmekkel, illetve a kompenzációs listával a tizennégy helyből hetet sikerült megszereznie, az ellenzéki egyesületnek csak hatot, míg a Mi Hazánknak egyet. Vagyis – ha a Mi Hazánk a Fidesszel szavaz – Budai polgármesterként kisebbségben lenne a testületben.



Pénzt ajánlhattak a voksért, idegenek mentek a szavazókörökbe

A területi választási bizottság szerint egyébként azért kell megismételni a választást, mert a szavazás alatti egyes események „olyan mértékben tették aggályossá a választási eredményt”, amelyet csak egy új szavazással lehet orvosolni. Például a bizottság szerint idegenek mentek a szavazókörökbe, „a szavazatszámláló bizottsági tagok kontrollálatlanul mozogtak”, illetve szavazási szándékot torzító pénzfelajánlás is történt.



Győzött a saját pályázatán