Nagy idők kis tanúja – Egressy Zoltánnal egyetemes dolgokról és a kövérekről

Egressy Zoltán új regénye, a Jolka harangja nem szépeleg és nem köntörfalaz – legyen szó testi nyavalyákról, öregségről vagy épp cölibátusról. Ugyanakkor balladaian rejtőzködő is. Az elhallgatásokból és az elszólásokból, félmondatokból nekünk kell kihámozni és megalkotni az igazságot, a sorok között olvasni. Jó ember volt-e Jolka férje; mennyire szereti a fia; ő maga hogy is áll az alkohollal és a bűnnel? Olvasatok ütközete e könyv – Jolka is más fénytörésben látja saját élettörténetét visszatekintve, de mi is az ő interpretációját. Minderről a szerzővel beszélgettünk.