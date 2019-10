Irakban folytatják a szolgálatot a Szíriából kivont amerikai katonák

Az amerikai elnök közölte, hogy „a média és a demokraták őrültsége, és esztelen ellenségessége miatt” döntöttek így.

A heves bírálatok hatására Donald Trump amerikai elnök szombaton a Twitteren jelezte: letett róla, hogy floridai golfklubjában rendezze meg a világ gazdaságilag legfejlettebb hét országának (G7) jövő évi csúcstalálkozóját. Kritikusai azzal vádolták Trumpot, hogy személyes nyereségvágyból visszaél hivatalával.



„A média és a demokraták őrültsége, és esztelen ellenségessége miatt letettünk róla, hogy a miami Trump National Doralben rendezzük meg a G7 2020-as csúcstalálkozóját” – írta az amerikai elnök.

Donald Trump hozzátette:

„Azonnal nekiállunk az új helyszín keresésének, a lehetőségek között Camp David is felmerült”.

A Fehér Ház csütörtökön jelentette be, hogy kedvező adottságai miatt a golfklub ad helyszínt a 2020-as csúcstalálkozónak. Mick Mulvaney, a Fehér Ház költségvetési igazgatója a döntés ismertetésekor leszögezte, hogy az elnök semmilyen formában sem fog hasznot húzni az eseményből. Mulvaney egyúttal rámutatott, hogy az Egyesült Államok legutóbb, 2012-ben a Washington környéki Camp Davidben rendezte meg a csúcstalálkozót, ami a félreeső és kis helyszín miatt nem aratott osztatlan tetszést. Trump azt is elmondta, hogy nem számolna fel hasznot az esemény megrendezéséért, sőt, ha jogilag megengedhető, akkor az semmibe sem kerülne az Egyesült Államoknak. Az elnök ellen jelenleg vizsgálat zajlik a képviselőházban annak megállapítására, hogy alkotmányt sértett-e, és személyes nyereségvágyból visszaélt-e hivatalával. A G7-nek az Egyesült Államokon kívül Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán is tagja. Az éves csúcstalálkozók házigazdai tisztségét minden évben másik ország látja el. Egy ideig Oroszország is részt vett a csoport munkájában a kibővített, G8-as formátumban, de 2014-ben, a Krím félsziget annektálását követően kizárták. Trump szeretné meghívni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a jövő évi csúcstalálkozóra.