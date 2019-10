Szibériai gátszakadás: őrizetbe vették az aranybánya vezetőit

Ez derül ki az USA Kongresszusának közlekedési bizottsága által nyilvánosságra hozott anyagból.

„Fékezhetetlennek” és „elképesztően rossznak” értékelte a 737 MAX átesésvédelmi rendszerét (MCAS) a Boeing akkori fő tesztpilótája még 2016-2017-ben, a bevezetés előtt üzeneteiben. Valamint arra utalt, hogy az MCAS működésének leírását felsőbb nyomásra ki kellett venni a kézikönyvekből, mondván, csak extrém repülési helyzetekben lehet lényeges a működése –Ez derül ki az USA Kongresszusának közlekedési bizottsága által nyilvánosságra hozott anyagból, amely a Boeing 737 MAX körüli ügyeket vizsgálva többek között azt tartalmazza, hogy milyen üzeneteket váltott a gyártó egykori fő tesztpilótája a típusváltozat forgalomba állítása előtt – derül ki az aero.de és a Flightglobal összefoglalóiból. A beszélgetésekben – amelyeket a tesztpilóta az egyik kollégájával, illetve az USA Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) egyik munkatársával 2016-2017-ben, tehát még a forgalomba állítást megelőző tesztprogram idején folytatott – a MCAS rendszerről van szó. Ez lényegében az átesést hivatott megakadályozni, és az eddigi eredmények alapján ennek viselkedése a két 737 MAX-légikatasztrófa egyik oka. A rendszer működésének kockázatosságát maga a Boeing-vezér is elismerte tavasszal. Az amerikai gyártó sajtóközleménye szerint „néhány hónapja” fedezték fel az üzeneteket, amelyeket „a megfelelő nyomozóhatóság” tudomására is hoztak akkoriban, bár nem nevezik meg, mely testületről van szó. Az FAA közléséből kiderül, hogy nem nekik küldte el néhány hónapja a Boeing az információkat, ugyanis tájékoztatásuk szerint „aggasztó” az üzenetek tartalma, és nehezményezik, hogy a gyártó ezekről miért csak most pénteken értesítette a Közlekedési Minisztériumot. Nemrég a világhírű pilóta, Sullenberger kapitány írta meg blogján, hogy szimulátoros repülései alapján „halálcsapdának” tartja a 737 MAX átesésvédelmi rendszerét, amely a Boeing eredeti állításaival ellentétben egyáltalán nem volt jól kezelhető.