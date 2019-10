Intenzív panaszokat okozhat az októberi nyár

Kínzó fejfájást, vérnyomás-ingadozást, rosszullétet is okozhat a nagy napi hőingás és az ilyenkor szokatlan meleg. A reggeli nyirkos idő pedig felerősítheti az ízületi panaszokat.

Bár hétfőn front nem érkezik, az évszaknál akár tíz fokkal is melegebb időjárás, még ha jól is esik, megterheli a szervezetet. Az októberi nyár melegfrontra jellemző tüneteket provokálhat. Egy anticiklon miatt ráadásul az eddigieknél is melegebb légtömegek áramlanak fölénk, a délutáni csúcsértékek helyenként a 27, 28 fokot is elérik.

A napközbeni gyors és intenzív melegedés, a szinte nyári idő kínzó, szűnni nem akaró migrént, szokatlan fáradtságérzetet és alvásproblémákat okozhat. A jelentős hőingás sokaknál okozhat vérnyomás-ingadozást, a krónikus betegek és az idősek múló rosszullétet és keringési panaszokat tapasztalhatnak. A hűvös, párás, nyirkos reggelek, az egyre makacsabb ködfoltok a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élőket viselik meg leginkább, felerősíthetik a végtagfájdalmaikat – írja Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán