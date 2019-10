Családtagok mentésére tanítanak Semmelweis Egyetemen

Életveszélyes allergiás reakció bárkinél bármikor felléphet, a Semmelweis Egészség Napok szombati rendezvényén résztvevők megtudhatják, mit kell tenni anafilaxiás roham esetén.

Különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár darázscsípés is kiválthat súlyos, esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót. Az úgynevezett anafilaxiás sokk váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, hogy maguk vagy családtagjuk érintett.

Súlyos allergiás reakciót a legtöbb esetben bizonyos táplálékok okoznak. A leggyakoribb allergének a földimogyoró, diófélék, hal és tenger gyümölcsei; illetve gyermekeknél a tej-és tojásfehérjék, valamint a szója, de bizonyos gyógyszerek, ritkábban rovarméreg, főként darázscsípés is előidézheti, sőt az is előfordulhat, hogy a tünetek okát nem sikerül feltárni.

Az anafilaxiás sokkot a ritka betegségek közé sorolják, ezért csak kevesen tudják, hogy az egyebek mellett kiütésekkel, fulladással, hányással, vérnyomáseséssel járó roham esetén mit kell tennie egy laikusnak. A kezdetben enyhének tűnő tünetek gyorsan rosszabbodhatnak: ödéma a légutakban is jelentkezhet, ami a légzés leállását is okozhatja. Az enyhe szédülés, sápadtság a vérnyomás drasztikus csökkenése miatt ájulásig fokozódhat, végső esetben a teljes keringés is leállhat.

A Semmelweis Egészség Napok következő rendezvényén, az Elsősegélynyújtás a családban elnevezésű programon kiscsoportos foglalkozás keretében az egyetem orvosai gyakorlati segítséget nyújtanak a betegség felismeréséhez, és ismertetik azt a 3-5 pontos teendő listát, ami ilyenkor akár életet is menthet. A félórás foglalkozásokon a szakemberek megmutatják a tünetek súlyosbodását megelőző önbelövő adrenalin injekció szakszerű alkalmazását is.