Orbán megszólalt a Borkai-videóról

A miniszterelnök beteg dolognak tartja, ha valaki videót készít vagy készíttet szexuális életéről. Igaz, valószínűleg Borkai sem tudott arról, hogy forog a film.

Steinmetz Ádám jobbikos képviselő, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó a saját olimpiai aranyérmét feltartva kérdezte Orbán Viktort a parlamentben Borkai Zsolt ügyéről. A politikus szerint Borkai viselkedése rossz fényt vet az olimpikonokra, a felvett életjáradékra pedig kérdés, hogy erkölcsileg méltó-e – írja az Index

"Tisztelettel kérdezem, mit fog tenni az olimpikonjaink most Borkai Zsolt által megtépázott tekintélyének megóvása érdekében? Ön szerint a társadalom megvetését kiváltó, gusztustalan és erkölcstelen magatartást tanúsító olimpikon méltó az életjáradékra?" - kérdezte Steinmetz.

Orbán válaszában azt mondta, köszöni a kérdést, majd tisztázta, szeretné világossá tenni:



„Beteg dolognak tartom, hogy ha valaki saját maga készít, vagy a jelenlévőkkel készíttet felvételt a saját maga szexuális életéről. Az egy beteg dolog.”

A Borkai-videót azonban jó eséllyel nem a polgármester tudtával és engedélyével készíttették, hanem titkosszolgálati módszereket idézve, egy szemüvegbe rejtett kamerával vettékl fel.

Orbán Viktor szerint mindenkinek azt a döntést kell meghoznia, ami rá tartozik. Így a Fidesz meghozta: "világossá tettük, hogy útjaink elválnak". Győr is meghozta a maga döntését. (itt volt egy apró csúsztatás Orbán válaszában, mert úgy mondta, mintha a Fidesz döntése megelőzte volna a győriek döntését, de ez nem így volt, Borkai csak a választás után jelentette be, hogy kilép a Fideszből. Steinmetz ezután azt mondta, benyújtott egy törvényjavaslatot, hogy a hasonló helyzetekben etikai bizottság elé kerüljenek az olimpikonok, ahol akár az életjáradék megvonásáról is dönthetnek. Orbán erre azt mondta, azt kéri a képviselőtől, először az olimpiai bizottsághoz forduljon, a bizottság tegyen javaslatot, amit majd valószínűleg támogatni fognak.