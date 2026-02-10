A Tisza Párt elnöke szerint régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, lejáratással.
Jöhet olyan pillanat, amikor a NER már nyíltan csalni fog? Podcast.
Kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie a bíróságon.
Sokan láthatták, ennek ellenére meglehetősen szokatlan, hogy egy ilyen felvételt lejátsszanak egy tárgyalóteremben.
Az elnöki berkekben aránylag rendhagyó jellegű önmegvalósítás eredményeképpen több tucat videót töltött fel magáról a pornómegosztóra.
Ahogy a vinil lemezeim is újra divatba jöttek, ki tudja. Talán a videó is újraéled.
A miniszterelnök beteg dolognak tartja, ha valaki videót készít vagy készíttet szexuális életéről. Igaz, valószínűleg Borkai sem tudott arról, hogy forog a film.
Újabb botrány kavart nagyon komoly indulatokat az uszodák környékén, ám a Népszava információi szerint a szövetség ezúttal sem tett semmit. A három héttel ezelőtt rendezett debreceni országos bajnokságon két fiatalkorú szexuális aktusát telefonnal fölvették a versenyzőtársak, és az internetre is feltöltötték. Lapunkhoz eljuttatták az érintett klubok és sportolók pontos adatait, ezeket azonban különös tekintettel az érintettek fiatal korára és személyiségi jogaira, nem tesszük közzé.