Újabb szexbotrány az uszodában

Újabb botrány kavart nagyon komoly indulatokat az uszodák környékén, ám a Népszava információi szerint a szövetség ezúttal sem tett semmit. A három héttel ezelőtt rendezett debreceni országos bajnokságon két fiatalkorú szexuális aktusát telefonnal fölvették a versenyzőtársak, és az internetre is feltöltötték. Lapunkhoz eljuttatták az érintett klubok és sportolók pontos adatait, ezeket azonban különös tekintettel az érintettek fiatal korára és személyiségi jogaira, nem tesszük közzé.