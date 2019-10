Gyakorlat teszi

Szédületes eredményt ért el két környezetvédő párt a vasárnapi svájci parlamenti választáson. A baloldali, illetve a liberális zöldek együttesen annyi mandátumot szereztek, mint a továbbra is legnépszerűbb politikai erő, a Svájci Néppárt. Különösen figyelemreméltó az eredmény annak fényében, hogy eddig egyik párt sem játszott számottevő szerepet a helyi belpolitikában. Most azonban várhatóan felborul a híres svájci varázsformula, amely a legjelentősebb pártoknak automatikusan biztosít miniszteri tárcát.

Az európai országok jelentős részében idén valóságos zöld hullám söpört végig. Tizenegy államban értek el jobb eredményt a környezetvédők, mint az előző voksolás alkalmával: Svájc mellett Ausztriában a legszembetűnőbb az előretörésük, de Dániában, Finnországban és Belgiumban is sokat javítottak korábbi eredményükön. El lehet vitatkozni azon, hogy a magyar Miniszterelnökség vezetője által csak beteg kislánynak minősített Greta Thunberg fellépése hosszabb távon sikeres lesz-e, de az biztos, hogy ő a legjobb kampányarc a környezetvédők számára, és Fridays For Future mozgalmával az európai fiatalok érdeklődését is felkeltette a politika iránt.

Mind többen aggódnak a bolygó jövőjéért, napról napra tapasztalhatjuk a globális felmelegedés drámai hatásait. Mindeközben Lisszabontól Bécsig háttérbe szorult a menekültválság, ma már egyre kevésbé lehet választást nyerni azzal, hogy egy párt a menekültek ellen hangolja a társadalmat. A berni voksoláson ugyan az élen végzett a néppárt, de jelentős veszteségeket kellett elkönyvelnie.

Európa más országaiban már elképzelhetetlen, hogy a közszolgálati médiában a hírműsorok nagy része a „migránsokról” szóljon. Mi azonban csak remélhetjük, hogy egyszer egy normális társadalomban élhetünk, ahol nem felülről határozzák meg, mitől kell félnünk.