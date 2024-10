Felgyorsulhat a könyvelők munkája

Hazai fejlesztés hozhatja el az áttörést a számvitel-technológia évtizedek óta változatlan piacán. A lehetőség akár harmadával is gyorsítja és biztonságosabbá teszi a könyvelők munkáját. Az európai kitekintésben is újszerű, platformfüggetlen megoldás már egy-két éven belül megváltoztathatja a pénzügyi adminisztrációt. Alapvető változást hozhat a könyvelők mindennapi munkájában egy hazai innováció. A fejlesztése közvetlenül a könyvelő programjába továbbítja a számla képét és adatait, megtakarítva a rögzítési munkát, és visszakereshető módon tárolja is azokat. Ezzel megszűnnek az adatrögzítési hibák, az iratok elkallódása, és a könyvelők túlterhelése a bevallási határidők környékén. A rendszer ráadásul nem igényel külön telepítést, bármely cégnél, bármilyen könyvelőprogramhoz könnyen illeszthető.