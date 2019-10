Baranyi Krisztinát teljesen kiürített irattartók fogadták a ferencvárosi önkormányzatban

Leköszönő fideszes elődjének titkárságán egyetlen árva papírlap sem maradt a polcokon például "parkolás", "főépítész" vagy "pénzügy" feliratokkal sorakozó tartókban.

Átadás-átvételre várva - ezzel tette közzé közösségi oldalán Baranyi Krisztina, a budapesti IX. kerület újonnan megválasztott ellenzéki polgármestere azt a képet, ami leköszönő fideszes elődjének, Bácskai Jánosnak a titkárságán készül. A képen két sornyi irattartó látható, olyan feliratokkal, mint "parkolás", "főépítész" vagy "pénzügy". És mind az összes teljesen üres, egyetlen egy árva papír sincsen bennük.



Minden esetre az elmúlt napokban többször érte az a vád a leköszönő kormánypárti városvezetőket, hogy iratok eltüntetésén dolgoznak. Az I. kerületben például videó is készült arról, amint egy teherautónyi dokumentumot visznek el éjjel az önkormányzatról, de többször láttak fordulni egy kisbuszt Pázmándon is. A polgármesteri hivatal folyosóján gyűlő megsemmisített iratokról osztott meg képet a frissen megválasztott jászberényi ellenzéki polgármester is, Dunaújvárosban pedig három merevlemez tűnt el a városháza számítógépeiből - ezekről itt írtunk bővebben