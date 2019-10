A Brexit-megállapodás alapelveit jóváhagyták, de a menetrend elbukott

„Bízom abban, hogy a tagállamok hamarosan megteszik a helyes lépéseket annak érdekében, hogy az ország teljes jogú tagjává válhasson a zónának” – közölte Jean-Claude Juncker.

Horvátország már teljesítette minden feltételét annak, hogy csatlakozzon a belső határellenőrzés nélküli szabad mozgást lehetővé tévő schengeni övezethez – írta friss értékelésében az Európai Bizottság. A kedden közzétett jelentésben kiemelték, hogy Zágráb minden előírásnak eleget tett, készen áll a schengeni szabályok teljes körű alkalmazására, azonban addig is fenn kell tartania a jelenlegi állapotot, meg kell felelnie a közös normáknak, különösen a külső határok kezelése terén. A brüsszeli testület egyúttal felszólította az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsot ezen értékelés megvitatására.



„Dicséretre méltóak Horvátország erőfeszítései. Bízom abban, hogy a tagállamok hamarosan megteszik a helyes lépéseket annak érdekében, hogy az ország teljes jogú tagjává válhasson a zónának” – közölte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Dimitrisz Avramopulosz uniós bel- és migrációügyi biztos az integráció egyik legnagyszerűbb vívmányának nevezte a schengeni rendszert, s leszögezte, azt a horvát tagság tovább erősítené, hatékonyabbá téve a külső határok védelmét. A bizottság már korábban megerősítette, hogy az ország teljesítette az előírásokat az adatvédelem, a rendőri és igazságügyi együttműködés, a közös vízumpolitika, illetve a schengeni információs rendszer területén, most arról számolt be, hogy a külső határok kezelése is összhangba került a vonatkozó szabályokkal, az ország pedig továbbra is tiszteletben tartja az igazságszolgáltatási és alapjogi normákat. Horvátország 2013-ban lépett be az Európai Unióba. A schengeni övezet jelenleg huszonhat országból áll: huszonkét EU-tagból, illetve Izlandból, Lichtensteinből, Norvégiából és Svájcból. A csatlakozás jóváhagyásához az EU-tagállamok egyhangú döntésére van szükség.