15 év börtönre ítéltek egy donyecki újságírót a rendőrség "vizuális felderítéséért"

Nemzetközi sajtószemle, 2019. október 23.

Az újság megerősíti, hogy Orbán Viktor igen kemény elemzést adott Trumpnak Ukrajnáról, amikor ők ketten májusban, az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók véleménye ellenére is találkoztak. Ez pedig jól értesült körök szerint csak fokozta az elnök ellenségességét Kijevvel szemben. Éppen akkor, amikor a Fehér Ház urának ügyvédje arra igyekezett rávenni az új ukrán vezetést, hogy az segítsen bajba sodorni a tengerentúlon a demokratákat. Az autokratának tekintett magyar kormányfő washingtoni útja nagy vitát váltott ki az amerikai apparátus legfelső szintjén, mert mind Bolton, a nemzetbiztonság akkori fő felelőse, mind pedig a testület térségi ügyekben illetékes szakértője ellenezte a meghívást. Ám kicselezte őket az elnöki hivatal személyzeti főnöke, Mulvaney. Így a többiek hiába bizonygatták, hogy Orbán nem érdemli meg a megtiszteltetést. Továbbá, hogy a látogatás nagy dobás lesz a tekintélyelvű vezér számára, aki sok kollégája kiközösített Európában. Úgy tudni, hogy Mulvaney még törvényhozási képviselőként alakított ki igen jó véleményt a magyar politikusról, mert az a keresztények védelmét hirdeti a világban. Szintén a párbeszéd mellett kardoskodott a budapesti amerikai nagykövet, aki a szolgálati utat megkerülve még személyes befolyását is bevetette Trumpnál a látogatás érdekében. Függetlenül attól, hogy a magyar politikus célba vette a civileket, ellenőrzése alá vonta a sajtó jelentős részét, aláásta a bíróságok függetlenségét, saját pártja javára módosította a választási szabályokat és megpróbálta elűzni a CEU-t. Az eredmény az lett, hogy az elnök az ukrán történet kritikus pontján ült le olyasvalakivel, akinek igen rossz véleménye van Ukrajnáról és az csak ráerősített arra, amit az elnök saját személyes ügyvédjétől és Putyintól hallott. Orbán, aki visszaszorította a demokráciát, félfasisztának minősíti az ukrán vezetést és próbálja megakadályozni a közeledést a NATO és Ukrajna között. A találkozó után 10 nappal Kijevben járt szakemberek, köztük Kurt D. Walker, különleges nagykövet már hiába próbálták meggyőzni az elnököt, érdemes támogatnia Zelenszkijt. Addigra Trumpban kialakult a nézet, hogy az ukránok két évvel korábban meg akarták hiúsítani a megválasztását. Az is egyértelműnek látszik, hogy Orbán azon volt a Fehér Házban, hogy befeketítse Ukrajnát. Pedig hogy Európában is lyukra kívánta tenni az ukrán kormányt, az éppen elég aggodalmat váltott ki a hivatalos Amerikában. Volker pl. többször is arra biztatta a magyarokat, hogy dialógussal oldják meg a kétoldalú nézeteltéréseket.