Ennek fejében Herszonban és Zaporizzsjában bizonyos területeket visszaadna Ukrajnának.
Szergej Jevszjukov volt az Olenivka börtön vezetője, amikor 2022 júliusában ukrán hadifoglyok tucatjai haltak meg egy rakétacsapásban.
Az orosz elnök csütörtökön kijelentette, készen áll a Kijevvel való tárgyalásokra, holott korábban elutasította ezt, amíg Ukrajna augusztus elején indított kurszki offenzívája zajlik.
Oroszország nem hagyta elterelni figyelmét: a Kurszki területet ért ukrán támadás közben hadserege riasztó ütemben nyomult előre Ukrajna keleti részén.
A Kelet-Ukrajnában fekvő tízezer lakosú kisváros 2014 nem először éli át a háború minden borzalmát. Támadás érte Kijevet is, de azt az ukránok visszaverték.
Négyen a romok alatt rekedtek.
Az egyik ukrán tisztviselő arról beszélt, szó sem lehet tűzszünetről, ameddig az oroszok ki nem vonulnak az összes megszállt területről.
Azonban még az Egyesült Államok szerint is csak később lehet megítélni az ellentámadás sikerét.
A rakétacsapásban a megszállók elpuszították az iskolaépület egy részét, az ukrán ügyészség háborús bűntett miatt nyomozást indított.
Az ukrán légierő közölte: éjszaka három rakétát és kilenc drónt lőttek le.
Az oroszok szerint az áldozatok valós száma alacsonyabb, de a támadás tényét elismerték.
Az ukrán hatóságok szerint a zsúfolt árusítóhelyen tankokkal és sorozatvetőkkel törtek fegyvertelen civilek életére az oroszok. A helyieket menekülésre szólították fel.
Ezt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja annexiója miatt deklarálták.
Eközben Herszon régióban ukrán ellentámadás van készülőben.
Toreckben lakóházakat ért rakétatámadás, többen a romok alatt rekedtek.
Pirruszi győzelmet arathatott Moszkva Luhanszk megszerzésével. Egyelőre azonban nem látszik, ki kerekedhet felül.
Kramatorszkot, a térség másik nagyvárosát szintén támadás érte.
Melitopolt pedig hatalmas robbanás rázta meg az ottani "vezetés" szerint.
De ő nem mond le a szakadár régiókról és a Krímről sem.
Az ukrán sajtóban publikáló, de Donyeckben élő Sztanyiszlav Aszejev már két éve fogságban van, kémkedéssel vádolták meg.
A híradások szerint a szakadárok egyik lőszerraktára gyulladt ki, és az ott tárolt lövedékek robbantak fel.
Többen kórházi ellátásra szorulnak, egy 86 éves férfi válságos állapotban van.
A megállapodást a napokban tiltott fegyverekkel támadó szakadárok is megerősítették. A legutóbbi tűzszünet csak egyetlen napig tartott.
Az EU után a NATO is felszólalt: a választás nem tekinthető érvényesnek. A szövetség egyúttal felszólította Oroszországot, hogy vonja ki katonáit Ukrajna területéről, és hagyjon fel a szakadár fegyveresek támogatásával.
A donyecki szeparatisták vezetőjének vasárnapi temetése egyben a német-francia közvetítéssel tető alá hozott minszki békefolyamat temetését is jelentette. A felek egymásra mutogatnak, a közelgő ukrán elnökválasztás pedig nem a kompromisszum készséget erősíti.
Olekszander Zaharcsenkó egy kávézóban ült, amikor a detonáció történt. Az oroszbarát szakadárok vezérével pokolgép végezhetett. Moszkva máris Kijevet vádolja a gyilkossággal, az ukrán fél az orosz titkosszolgálatokra mutogat.
Súlyosbodott a helyzet Donyec-medencei front menti övezetben az után, hogy bejelentették Minszkben, hogy július 1-jétől újabb tűzszünet lépéletbe - írja az MTI. Négy katona meghalt, kettő megsebesült az elmúlt egy napban a szakadárok tüzérségi támadásai következtében - közölte pénteken az ukrán Egyesített Erők Műveletének sajtóközpontja. A másik oldalon 9 halott lehet.
Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon a Szekszárdi Törvényszék L. Krisztiánt, aki 2015 és 2017 között az orosz szakadárok oldalán harcolt az ukrán hadsereg ellen, Donyeckben, Kelet-Ukrajnában, írja a 444.hu. Az ítélet nem jogerős.