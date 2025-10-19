Választást tartanak a kelet-ukrajnai szakadárok, a NATO nem fogja elismerni az eredményt

Az EU után a NATO is felszólalt: a választás nem tekinthető érvényesnek. A szövetség egyúttal felszólította Oroszországot, hogy vonja ki katonáit Ukrajna területéről, és hagyjon fel a szakadár fegyveresek támogatásával.