Hetvenmilliárdra nőtt a költségvetési intézmények kifizetetlen adóssága

Miközben az államháztartás húsz éve nem látott alacsony hiányt produkál, addig a költségvetési intézmények adóssága újra átlépte a 70 milliárd forintot szeptemberben.

A Pénzügyminisztérium részletes adatai szerint szeptember végén az államháztartás hiánya 303,6 milliárd forintra csökkent az előző havi 510 milliárd forintról, miután a kilencedik hónapban 207,2 milliárd forintos többlet keletkezett a büdzsében. A költségvetés alapfolyamatai szerint nőtt volna a hiány, ám szeptemberben 464 milliárd forintnyi uniós támogatást küldött Brüsszel, ennek köszönhetően lett többletes az egyenleg. Az év végéig még további százmilliárdok várhatóak az Európai Bizottságtól, így idén akár hiány nélkül is zárhatna a büdzsé, ám a kormány nagy valószínűséggel az év végén jelentős pénzszórásra készül. A költségvetési intézmények viszont úgy tűnik alulfinanszírozottak. Legalábbis erre utal a folyamatosan újratermelődő és növekvő adósságuk. Kifizetetlen tartozásuk szeptember végén meghaladta a 70 milliárd forintot - olvasható ki az Államkincstár adataiból. A lejárt adósság növekedése valamelyest lassult, az előző hónaphoz mérten csak 1,7 milliárd forinttal emelkedett. Továbbra is a legkritikusabb a helyzet az egészségügyben: a kórházak adóssága 58 milliárd forint volt szeptember végén – ez 4,7 milliárddal magasabb az augusztusi állománynál. Ami igazán aggasztó, hogy ennek túlnyomó része a szállítókkal-szolgáltatókkal szemben fennálló tartozás. Volt olyan intézmény – a Honvédkórház -, amely egyetlen hónap alatt egymilliárddal növelte adósságát, így az elérte a 4,6 milliárdot – de négy milliárdot közelítő adósságot görget maga előtt a Péterfy Sándor utcai kórház is. A nem egészségügyi intézményeken kívül augusztus végén még jelentős, 3,5 milliárd forintos adóssággal rendelkezett a központi fenntartású sportintézmények kezelését végző Nemzeti Sportközpontok is. Ám szeptember folyamán az intézmény majd' 2,5 milliárd forintos forráshoz jutott, amivel csökkentette tartozását. Ilyen pénzinjekcióról viszont a kórházak, klinikák és az ezeket működtető egyetemek csak álmodhatnak.