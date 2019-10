Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat elnökét

Jövőre jár le Magyarország ENSZ nagykövete, Bogyay Katalin megbízatása, utódja pedig várhatóan Takács Szabolcs, a Brexit-ügyekért felelős miniszteri biztos lesz – értesült a Népszava több forrásból. Bogyay 2015 januárja óta töltötte be ezt a posztot.

A posztra mindenképpen végtelenül lojális diplomatát kell választania a kormánynak, hiszen az utóbbi években a magyar kabinet és az ENSZ-főtitkár álláspontja több kérdésben – különösen a migrációt illetően – élesen ütközött. A viszonyról sokat elárul, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter többször is azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet „bátorítja a terrorizmust és ösztönzi a migrációt”. Beszélt arról is: „a főtitkár kijelentései és a Soros-terv között felfedezhető egyfajta párhuzam”. Az új nagykövet személye azért is nagy jelentőségű, mert egyes döntéseknél a magyar kormány érdekei, álláspontja szerint vétójoggal élhet. Az új ENSZ-nagykövetről megkérdeztük a külügyminisztériumot, de megkeresésünkre nem reagált a tárca.

Takácsot forrásaink „tehetséges és ambiciózus karrierdiplomataként” jellemezték, aki régóta várt nagyköveti posztra. Még 2002-ben került a Külügyminisztériumhoz, azóta pedig dolgozott már első beosztott diplomataként, globális ügyekért-, biztonságpolitikáért- és európai ügyekért felelős államtitkárként is. A Brexittel kapcsolatos ügyekkel idén július óta foglalkozik. Takács korábban a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) elnöke is volt. Többször a kormány védelmére kelt, amikor antiszemitizmussal vádolták. Egy korábbi nyilatkozatában pedig arról beszélt: az európai baloldal annak ellenére is támogatja a bevándorlást, hogy ezzel jelentős mértékben hozzájárul az antiszemitizmus növekedéséhez, és aláássa Európa keresztény-zsidó kulturális gyökereit.