Szerinte a magyarok jóval türelmesebbek, békeszeretőbbek és jogkövetőbbek, mint azt némelyik külföldi médiában ábrázolják.
Az ellenzéki pártok azt javasolják, hogy a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány a legtöbb egyenruhást testpáncéllal és testkamerával szereltesse fel.
Gépkocsibérlésre mintegy 21 millió, a mentorok bérjárulékára közel 60 millió, rendezvényszervezésre és élelmezési-ellátási költségre (catering) 2 millió forint. Ilyen és ehhez hasonló tételekből áll össze az a 108 millió forint, ami eredetileg a Híd a munka világába foglalkoztatási projekt költségvetésének része lett volna, végül azonban a kifizetés az erről szóló lapunk birtokába került dokumentum szerint az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) büdzséjét terhelte.
Az év vége közeledtével óhatatlanul is számot vet az ember.
Vesztegetés miatt egy év - két évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte Balogh Jánost, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) vezetőjét csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék. Az ítélet nem jogerős.
Fertőző betegségben szenved, és csak az önkormányzati választás után jön rendbe - állítja ügyvédje.
Balogh János rendőr-vezérőrnagy válthatja Papp Károlyt az országos rendőrfőkapitányi poszton - derül ki a parlament honlapján pénteken közzétett bizottsági meghívóból.
Nem mondott igazat Balogh János, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke, ugyanis nincs komoly műszaki hibája annak a hivatali gépjárműnek, amit „közlekedésbiztonsági szempontok" miatt cserélt le.
Egy 2015-ös évjáratú Audi A4 S Line típusú autót lízingel milliókért az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Balogh Jánosnak, hiába úszik az adósságban a szervezet - tudta meg a Magyar Nemzet. Az elnök megerősítette a hírt.
Ahogy a Népszava már pénteken beszámolt róla, Balogh Jánost választották pénteken az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökévé. Az elnökhelyettesek Csóka János, Jónás Gábor, Lakatos István és Rácz Tamás lettek - erről számolt be az MTI is - "csupán" egy napos lemaradással szombat délután, a nagyobbik gond azonban nem ez volt a közmédia hírével, hanem hogy Balogh János neve náluk Balogh Józsefként szerepelt.
Balogh Jánost, az Magyarországi Cigányszervezetek Fórumának elnökét választotta elnöknek a lemondott Hegedüs István helyére az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése pénteken, az Albertirsán tartott rendkívüli testületi ülésen – írja a RomNet.hu.