Új elnök az ORÖ-nél - Nagyot bakizott az MTI

Ahogy a Népszava már pénteken beszámolt róla, Balogh Jánost választották pénteken az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökévé. Az elnökhelyettesek Csóka János, Jónás Gábor, Lakatos István és Rácz Tamás lettek - erről számolt be az MTI is - "csupán" egy napos lemaradással szombat délután, a nagyobbik gond azonban nem ez volt a közmédia hírével, hanem hogy Balogh János neve náluk Balogh Józsefként szerepelt.