Megdicsérte a Világbank a rabszolgatörvényt

Több mint ötezer igénylőnek folyósított eddig babaváró hitelt az Erste Bank, a házaspárok csaknem fele máris szüneteltetheti a törlesztést.

A felvett babaváró hitelek 46 százalékánál már fel is függesztették a törlesztést, mivel olyan házaspárok igényelték, amelyeknél az úton lévő baba már elérte a 12 hetes magzati kort – tájékoztatott közleményében az Erste Bank. A pénzintézet eddig közel hatezer házaspár hiteligényét fogadta be. Ezen ügyfelek összesen 56 milliárd forint államilag támogatott kölcsönt igényeltek, a kérelmek 37 százaléka Budapestről érkezett. Több mint ötezer igénylőnek már folyósították is a kölcsönt, összesen 49 milliárd forint értékben. Az ügyfelek mintegy 90 százaléka a maximális, 10 millió forintos hitelösszeg mellett döntött, akik ennél kevesebbet igényeltek, az igazolt jövedelmük alapján határoztak a kisebb összeg mellett. A házaspárok felkészültségét jelzi, hogy a hiteligénylések mindössze 3 százalékát kellett elutasítani, jellemzően azért, mert az igénylők jövedelme nem felelt meg a felelős hitelezésről szóló jogszabályi követelményeknek - fogalmaz a közlemény. Az Erste Banknál szeptember végéig folyósított babaváró hitelek 83 százalékát szabadfelhasználású kölcsönként vették fel az ügyfelek, míg 17 százalékot meglévő hitelük kiváltására igényeltek. „Az Erste Bankban arra számítunk, hogy a babaváró hitel iránt érdeklődők száma később is magas marad. Idén év végéig összesen 60-70 milliárd forint államilag támogatott kölcsön folyósítására számítunk” – jelezte a közleményben Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Október eleji adatok szerint a bankok összességében közel 285 milliárd forintnyi babaváró kölcsönt folyósítottak mintegy 30 ezer ügyfélnek. A döntő többség – 87 százalék – 10 millió forintnyi hitelt kapott. A kamattámogatott kölcsönt házaspárok igényelhetik, a törlesztést – már a várandósság 12. hetétől – fel lehet függeszteni három évre, ha az igénylést követő öt éven belül megszületik egy gyermek. A második gyermek megszületésekor szintén felfüggesztik a törlesztést, továbbá elengedik a még fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig az egészet.