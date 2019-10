Trump már Zelenszkij beiktatása előtt nyomást gyakorolhatott az ukrán elnökre

Mezőgazdasági termékek kedvezményeit vennék el, végső megoldásként pedig a vámunió felfüggesztését is javasolták. A következő lépést az Európai Tanácsnak kell megtennie.

Az Európai Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésükön nemzetközi szankciók meghozatalára szólítottak fel Törökország ellen az észak-szíriai hadműveletek miatt, valamint egy, az ENSZ felügyelete mellett működő biztonsági övezet létrehozását sürgették Szíria északi részén - közölte az uniós parlament csütörtökön. A strasbourgi ülésen elfogadott állásfoglalásban az Európai Parlament arra mutatott rá, hogy



A képviselők határozottan elítélték "az északkelet-szíriai egyoldalú török beavatkozást", és Törökországot csapatainak kivonására szólították fel. Az állásfoglalásban arra emlékeztettek, hogy a török hadművelet kezdete óta számos civil és katonai áldozat mellett legalább 300 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására, ezért véleményük szerint egy ENSZ által irányított biztonsági övezetet kellene létrehozni Szíria északi részén. Egyúttal



A képviselők szolidaritásukat fejezték ki a kurd néppel, hangsúlyozva a kurdok hozzájárulását a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet elleni harchoz. Az állásfoglalás szerint aggasztóak azok a hírek, amelyek szerint a török offenzíva alatt az Iszlám Állam több száz harcosa szökött meg a börtönökből, "ami azzal a kockázattal jár, hogy az Iszlám Állam ismét erőre kap". Állásfoglalásuk szerint a képviselők



Az EP ezért felszólította az uniós tagállamokat tömörítő Európai Tanácsot, hogy vezessen be szankciókat és beutazási tilalmat az emberi jogi visszaélésekért felelős török tisztségviselők ellen, és célzott gazdasági lépéseket is vegyen fontolóra Törökországgal szemben.



A képviselők a mezőgazdasági termékekről szóló megállapodásban rögzített kereskedelmi kedvezmények, végső megoldásként pedig az EU és Törökország közötti vámunió felfüggesztését is javasolták.

Deutsch kiállt Erdogan mellett, de csak szavakkal

Komoly aggodalomra ad okot mindaz, ami Szíriában történik, így Törökország egyoldalú katonai fellépése is - nyilatkozta az MTI-nek Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője. Szerinte ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a régióban Ankara stabilitási tényező, és tragikus lehet Európa számára, ha felborul a térség egyensúlya. Deutsch lényegében elismételve Erdogan fenyegetését, arról beszélt, hogy a szankciók kivetésekor azt is szem előtt kell tartani, hogy ha Ankara nem tudja sürgősen szír menekültek millióit telepíteni a kurdoktól elfoglalt területre, akkor újabb jelentős migránshullám szabadulhat a Nyugat-Balkánon keresztül az Unióra. Ezt "a magyar nemzeti álláspontnak" nevezte. Mindazonáltal a magyar delegáció is megszavazta a szankciók javaslatát, mivel - mint Deutsch mondta - a kérdésben az Európai Néppárt frakciója egységes álláspontot kért.



"A Fidesz a mai napon megtagadta saját pártelnökét és megszavazta azt az állásfoglalást, amely elítéli Orbán üzleti- és elvbarátjának Erdogan török elnöknek szíriai agresszióját" - kommentálta a történteket Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közösségi oldalán. Hozzátette, "hatott tehát Weber és a Néppárt fenyegetése", a kérdés csak az, hogy átmeneti "elhajlásról" van-e szó.



A Fideszt is soraiban tudó - bár a magyar kormánypárt tagságát márciusban felfüggesztő - Európai Néppárt a múlt héten már kiadott egy elítélő nyilatkozatot a török offenzíváról, emlékeztet az Euronews. Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője csütörtökön a szavazás előtt már arról beszélt: a Néppárt álláspontja egységes.