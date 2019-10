Ráfizethet a hamis szerződésekre a CIG Pannónia

Feltételezhetően csalás áldozata lett CIG Pannónia Nyrt. 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) – adta tudtul a tőzsdei társaság a BÉT honlapján csütörtökön.

Miután már kedden sem lehetett kereskedni a társaság papírjaival, piaci várt valamilyen bejelentésre, legkevésbé erre. S mert a csalássorozat jelentős veszteséget okozott a csoportnak, a jegybank is lépett, és az első látásra is bonyolult és nehezen áttekinthető ügyben hozott döntésével felfüggesztette a CIG EMABIT olaszországi, határon átnyúló tevékenységét a vizsgálat lezártáig, de legfeljebb egy esztendeig. A jegybank pénzügyi felügyelete utasította a biztosítót, hogy mérje fel termékei kockázatát, és mérsékelje azt. A pénzintézet anyacége rendkívüli tájékoztatás keretében bejelentette, hogy az EMABIT egy afrikai társasággal hamis viszontbiztosításokat kötött, ennek révén októberben egy több mint 3 milliárd forintos kezesi biztosításra vonatkozó lehívás is érkezett. Az EMABIT 2014 óta művel ilyen tevékenységet, Olaszországban 5553 élő szerződése van, melynek értéke 504,5 millió euró (mintegy 166 milliárd forint). Ebből, 2015 augusztusa óta 1372 szerződésre, 319,2 millió (mintegy 105,3 milliárd forint) viszontbiztosítást kötöttek egy African Reinsurance Corporation (Africa Re) nevű, a nigériai fővárosban, Lagosban bejegyzett céggel, melyről az Africa Re 2019 szeptemberében közölte, hogy az hamisítvány. (A szerződés megkötésében résztvevő viszontbiztosítási alkuszok felelősségre vonását az EMABIT megkezdte, és a csalás kapcsán feljelentést is tettek.) A biztosító a viszontbiztosítási szerződéssel nem fedezett biztosításokból származó veszteségeit 2019. szeptember 25-én 670 millió forintra becsülte. A harmadik negyedéves mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján a becsült veszteség összege 525 millió forintra csökkent. Az EMABIT-hoz a harmadik negyedéves mérlegkészítést követően a hamis viszontbiztosítási szerződéssel fedezett kötvények közül két, egyenként 5 millió eurós limittel megkötött kezesi biztosításra lehívás érkezett a teljes limit – azaz összesen 10 millió euró – megfizetésére vonatkozóan. Az EMABIT vitatja a kár megalapozottságát és mértékét, továbbá egyeztetést kezdeményezett a jogosulttal. A szerződés alapján az alapkötelem körülményeinek tisztázását és a kár mértékének bizonyítását várja el a Biztosító ahhoz, hogy kötelezettségei fennállását elismerje. Tekintettel arra, hogy a lehívás 2019. október 15-én érkezett, erre vonatkozóan az érintettektől megfelelő tájékoztatást az EMABIT még nem kapott. A jegybank közleményéből kitűnik, hogy a biztosítótársaságnál tőkeemelésre lesz szükség, amelynek mértéke még nem ismert. Ezzel kapcsolatban megszólalt a biztosító legnagyobb, 24,85 százalékos tulajdonosa, a (Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó) Opus Global Nyrt. Közleményében bejelentette, hogy ez a részesedés nem része a cég stratégiai befektetéseinek, és az esetleges EMABIT-probléma csak áttételesen és elhanyagolható mértékben érintheti a társaságot. Leszögezte: nem kíván és nem fog – sem közvetlenül, sem közvetett módon – pótlólagos tőkebefektetéssel vagy más egyéb pénzügyi segítséggel (tőkejuttatással) élni, és ilyen vonatkozásában sem szerződéses, sem egyéb kötelezettsége sem áll fenn.