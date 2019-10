Brexit - Johnson előrehozott választás kiírását kezdeményezi hétfőn

A miniszterelnök szerint ez az ára annak, ha több időt szeretne az uniós kilépésről szóló megállapodás elbírására a parlament.

Hétfőn előrehozott parlamenti választás kiírását kezdeményezi az alsóházban a brit kormány - jelentette be csütörtök este Jacob Rees-Mogg, a kormány parlamenti tevékenységének összehangolásáért felelős kabinetminiszter. Rees-Mogg egymondatos alsóházi bejelentése szerint a képviselőknek már hétfőn módjuk lesz az indítvány megvitatására, és még aznap szavazhatnak is a kormány javaslatáról. Boris Johnson brit miniszterelnök pár perccel korábban szintén egyenes utalást is tett arra, hogy



karácsony előtt két héttel tartanák az előrehozott parlamenti választásokat Nagy-Britanniában.

Johnson, a konzervatív párti kormányfő a csütörtöki kabinetülés után a BBC televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: ha a parlamenti képviselők több időt akarnak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás elbírására, ezt megkaphatják, de akkor bele kell egyezniük a parlamenti választások kiírásába december 12-ére. Szerinte ez az előrevezető út, mivel



a jelenlegi parlamentben hosszú ideje senkinek nincs többsége, a képviselők nem hajlandók végrehajtani a Brexitről hozott döntést és lehetetlen a törvénytervezetek elfogadtatása.

A brit választási törvény alapján az előrehozott választások kiírásához a képviselők kétharmados többségének támogatása kell.