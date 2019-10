A Pedagógusok Szakszervezete otthagyja a kormány szakképzési bábszínházát

Elfogadhatatlan számukra, hogy a Szakképzési Innovációs Tanács egyetlen törvénytervezetet sem véleményezhetett.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a mai nappal kilép a Szakképzési Innovációs Tanácsból (SZIT) – jelentette be pénteken Szabó Zsuzsa PSZ-elnök. Erről levélben tájékoztatták Palkovics László innovációs minisztert. A kilépést Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke azzal indokolta: elfogadhatatlan számukra, hogy a SZIT az elmúlt egy évben megjelent jogszabálytervezeteket nem véleményezhette, a szakképzésben készülődő változásokról a szakszervezetek is csak a sajtóból értesülnek. Felháborítónak tartják, hogy az újsághírekből tudták meg azt is, hogy a szakképzésben dolgozók elveszíthetik közalkalmazotti jogviszonyukat. A Népszava, Palkovics miniszternek október végéig kell a kormány elé terjesztenie az új szakképzési törvényt, a lapunk birtokába került tervezet szerint az oktatók foglalkoztatása a közalkalmazotti törvény alól átkerül a Munka törvénykönyve alá. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón azt mondta, így magasabb lehet az oktatók bére, ám mint arra Gosztonyi felhívta a figyelmet, arról már nem esett szó, honnan lesz pénz a magasabb fizetésekre. A miniszter nem beszélt arról sem, hogy a változtatással egyebek mellett megszűnik a jubileumi jutalom, növekedhet a túlmunka aránya, könnyebben lehet majd elbocsátani a dolgozókat. A PSZ kezdeményezte a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal összehívását is, annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az új Nemzeti alaptanterv (Nat) 2020-ra tervezett bevezetéséről. A kerekasztal október 15-én ülésezett, de a szakszervezeti képviselők kérdéseire kitérő válaszok érkeztek. Annyi viszont kiderült: a kormányzat „nem lát megvalósíthatónak” társadalmi egyeztetést a Nat-ról. Október 24-én a PSZ elnöke és két alelnöke az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ képviselőivel ült tárgyalóasztalhoz, ahol a szakszervezet bérköveteléseit elutasították, de újabb tárgyalási fordulót tűztek ki. Október 30-án pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumban fognak egyeztetni a szakképzési törvényről. A PSZ jelezte: ha november 22-éig a kormány nem vállal írásos garanciát követeléseik teljesítésére, még idén ősszel tüntetésre, januárban sztrájkra kerülhet sor.